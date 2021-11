Stampa

Lo sapevi che esistono anche i diritti dei bambini? Sono stati scritto nel 1924, quasi 100 anni fa, dalla società delle Nazioni Unite e raccolti nella Carta dei diritti dei fanciulli. Poi, il 20 novembre 1959 sono stati riconosciuti Dall'Onu (Organizzazione degli Stati Uniti) nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

Per questo motivo, da allora, il 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia.

Quali sono i diritti dei bambini

Diritto alla protezione: gli adulti devono mettere in sicurezza i bambini, prendersi cura di loro, devono evitare punizioni e comportamenti che violino la loro salute fisica e mentale diritto alla salute: ricevere cure, crescere in un ambiente sano, ricevere affetto, avere un'alimentazione equilibrata diritto all'uguaglianza: non essere oggetti di discriminazioni diritto allo sviluppo: giocare, fare sport, riposarsi

Una mostra per ricordare

“Gioca Per Bene” apre proprio il 20 novembre verranno esposte 10 macchine Cozy Coupe (Little Tikes) realizzate con i disegni inviati dai bambini di tutta Italia. Alla fine della mostra, queste opere andranno in vendita e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Arché realtà che a favore di mamme e bambini fragili.

Ci saranno anche diversi laboratorio pensati per esprimersi con diverse tecniche di disegno

Dove e quando

La mostra sarà accessibile gratuitamente fino al 26 novembre, presso il Leo&Coco Kids Club in Via Elba, 14/2, Milano, previa prenotazione (anche per i laboratori) sul sito www.escifuoricrescidentro.it (dove la mostra sarà visibile per intero da lunedì 22 novembre) o su Eventbrite sino ad esaurimento posti.