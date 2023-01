Le 10 cose più dimenticate sui mezzi di trasporto

Stampa

Un sondaggio condotto da una piattaforma che si occupa di mezzi di trasporto ha stilato una lista delle 10 cose più dimenticate sui mezzi di trasporto.

A chi infatti non è mai capitato di lasciare sul pullman un libro o l'ombrello? Tranquilli: sempre secondo il sondaggio, capita a più del 60% dei passeggeri.

L'oggetto più dimenticato in assoluto risulta essere il portafogli, seguito da zaini e valigie, molti dei quali abbandonati sui nastri trasportatori in aeroporto, e i caricabatterie dei cellulari.

Ecco nel dettaglio la lista delle 10 cose più dimenticate sui mezzi di trasporto

1. Portafogli

2. Valigia e zaino

3. Caricabatterie

4. Tablet o smartphone

5. Beauty case

6. Ciuccio per bambini

7. Ombrello

8. Libro o ereader

9. Sciarpa

10. Ciotola del cane

Oltre alle 10 cose più dimenticate, il sondaggio rivela altri oggetti più “strani” abbandonati sui mezzi di trasporto: com'è possibile dimenticare la propria chitarra o... un amico?

Eppure è possibile...

La lista dei 9 oggetti più strani dimenticati a bordo di aerei, pullman, treni o sulle auto a noleggio.

1. Compagno di viaggio, in pullman

2. Chitarra (in auto)

3. Mutande (nel bagno del treno)

4. Buste della spesa (in auto)

5. Apparecchio per i denti (in pullman)

6. Un dipinto (in treno)

8. Il trasportino del gatto (ma senza gatto, in auto)

9. Anello di fidanzamento (nel bagno dell’aereo)

10. Apparecchio acustico (in treno)

Ma di chi è la colpa e qual è il mezzo di trasporto su cui si dimenticano di più le cose?

Sembra che a far perdere la memoria sia soprattutto il treno (45%), forse per via delle coincidenze che spesso ci obbligano a saltare da un binario all’altro della stazione. Seguono le auto a noleggio (35%), i pullman (18%) e l’aereo (7%).