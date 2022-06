Qual è l’essere vivente più grande del pianeta?

Stampa

Getty Images

Secondo te, qual è l’essere vivente più grande al mondo? Senza esitazione potresti rispondere il General Sherman, una sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum) che si trova nel Sequoia National Park in California, oppure una balena, o... un elefante!

Niente di tutto questo, esiste un essere vivente che al primo sguardo passa inosservato.

Il più grande essere vivente del pianeta è...

Un fungo. La scoperta è avvenuta nel 1998, quando una squadra di ricercatori del servizio forestale degli Stati Uniti decise di cercare la causa della morte di 112 alberi nella foresta nazionale di Malheur nell'Oregon orientale.

Dalle analisi effettuate è stato scoperto che gli alberi erano stati infettati dall’Armillaria solidipes, un fungo. E, con grande sorpresa, i ricercatori non si sono trovati davanti a un funghetto, ma a un gigantesco unico organismo.

Questo essere vivente occupava circa 960 ettari, pari a 1665 campi da calcio! Si stima che il fungo trovato abbia un’età che va dai 2.000 agli 8.000 anni, ciò lo rende anche uno degli organismi viventi più antichi del pianeta. Chi lo avrebbe detto!

L'animale più grande è...

La balenottera azzurra (Balaenoptera musculus) è l'animale più grande del pianeta. Gli adulti raggiungono una lunghezza fino a 30 metri e un peso fino a 100 tonnellate, mentre i loro piccoli pesano già alla nascita una tonnellata e mezza.

La loro lingua può pesare quanto un elefante e i loro cuori possono raggiungere il peso di un'auto.

Ti sveliamo alcune curiosità: sono animali molto rumorosi il loro richiamo può essere ascoltato fino a moltissimi chilometri di distanza, può mangiare fino a 3600 kg di krill al giorno e respirando può produrre getti di aria e acqua alti fino a 12 metri.

Il più grande animale della Terra è…

L’elefante africano (Loxodonta africana) può raggiungere un'altezza di circa quattro metri e arrivare a pesare fino a 6 tonnellate.

La gestazione nelle femmine dura 22 mesi, 50 kg è il peso che può raggiungere la zanna di un maschio adulto, 12 litri è la quantità di acqua aspirata dalla proboscide in una volta sola (fonte Wwf), e con la sua proboscide può sollevare oggetti di oltre 200 chili.

Gli elefanti sono animali dall’elevata socialità, vivono in gruppi costituiti da femmine, a capo dei quali c’è la femmina anziana, la cosiddetta “matriarca”.

Trascorrono fino a 18 ore al giorno ad alimentarsi di sostanze vegetali come germogli, frutti, foglie, radici e rami che strappano con la proboscide e che ingeriscono in gran quantità, fino a 150 kg al giorno. Si nutrono sia di giorno, sia di notte.

L' albero più grande del mondo è...

Per volume è una maestosa sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum) conosciuta come General Sherman nel Sequoia National Park in California, Stati Uniti. Anche se misura 83 metri di altezza, in realtà non è l'albero più alto e non è il più antico, poiché ha "solo" 2.000 anni. Tuttavia, è il più pesante di tutti gli alberi, con oltre 1.400 metri cubi di volume.

L'onore dell'albero più alto al mondo spetta a Hyperion (questo nome per celebrare l’altezza “iperuranica”), una Sequoia sempervirens della California settentrionale, scoperta l’8 settembre 2006 dai biologi Chris Atkins e Michael Taylor.

Hyperion è l’albero più alto al mondo con i suoi 115,66, per avere un’idea di che cosa significhi, basta pensare che supera di 22 metri la Statua della Libertà, di 19 il Big Ben, 42 il Taj Mahal e di 65 metri l’Arco di Trionfo.

La pianta più grande del pianeta è...

Proprio come l'animale più grande anche la pianta più grande della Terra vive nell'oceano, ed è stata scoperta recentemente dai ricercatori degli istituti di biologia marina e di scienze degli oceani dell'Università Western Australia.

Si tratta di una prateria di Posidonia australis di Shark Bay, nell'Australia occidentale, che si è sviluppata a partire da un'unica pianta ibrida e si è poi estesa per più di 180 chilometri, diventando un organismo incredibilmente resistente e antico, tanto che si stima abbia almeno 4.500 anni.