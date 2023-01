Qual è la razza di cane più intelligente?

Stampa

Anche tu pensi che il border collie appartenga alla razza canina più intelligente? Non è esattamente così. Un nuovo studio scientifico condotto dai ricercatori dell’Università di Helsinki, in Finlandia, e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha rivelato che il pastore belga Malinois, noto anche come belga Shephard, è il cane più intelligente.

La razza più talentuosa

Il pastore belga Malinois è spesso impiegato come cane poliziotto, per la guardia, per la difesa, come cane da salvataggio, per cercare persone sotto le macerie o le valanghe, per la pet therapy e, ovviamente, è un cane da pastore. Lo studio ha rivelato che questa razza racchiude le caratteristiche perfette sia per la sua natura indipendente sia per la capacità di "risolvere problemi".

Come hanno fatto gli scienziati a stabilire l'intelligenza dei cani?

Gli esperti hanno studiato più di 1.000 cani di 13 razze diverse ciascuna con almeno 40 individui. Il team voleva creare un database per ciascuna razza. I quattrozampe sono stati sottoposti a diversi test comportamentali e cognitivi. Tra le razze prese in considerazione il border collie, il malinois belga, il cocker spaniel inglese, il pastore tedesco, il golden retriever, il labrador retriever e una vasta categoria di "razze miste".

Lo studio quindi ha valutato attraverso una batteria di test il:

comportamento esplorativo

l'impulsività

la cognizione sociale

la risoluzione di problemi spaziali

il ragionamento logico

la memoria a breve termine

La ricercatrice Saara Junttila, autrice dello studio, ha dichiarato: «Ogni razza aveva i propri punti di forza e di debolezza. Il labrador retriever, per esempio, era molto bravo a interpretare i gesti umani, ma non così bravo nella capacità di risolvere i problemi spaziali». Alcune razze, come lo shetland sheepdog, hanno ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test. «Tuttavia, il pastore belga Malinois è stato il migliore nei test. Infatti, si è distinto in molti dei compiti assegnati, ottenendo ottimi risultati nella maggior parte dei test» ha precisato la co-autrice dello studio Katriina Tiira. E ha aggiunto «Anche i border collie si sono comportati bene in molti test».

Test che fai razza che sei

Tra i test quello del ragionamento logico. Al proprietario è stato chiesto di indicare al cane una ciotola contenente cibo, usando gesti stabiliti che andavano dall'indicazione enfatica a un semplice sguardo. Questo per vedere se il cane comprendesse i suggerimenti del suo proprietario. Al cane sono state mostrate due ciotole capovolte e un bocconcino di cibo, quindi è stata posta una barriera visiva tra il cane e le ciotole. Il proprietario dopo aver posizionato il cibo in una delle ciotole, ha rimosso la barriera visiva e sollevato la ciotola vuota. Il cane doveva capire in quale ciotola si trovasse il cibo spostandosi verso di essa. Per premio avrebbe avuto il cibo trovato.

Gli esperti hanno anche studiato quanto fosse indipendente un cane. Il belga shephard Malinois si è posizionato in cima alla classifica sia per il ragionamento logico sia per il compito di deviazione a V, ovvero il cane, per ottenere il cibo, deve trovare un percorso alternativo attorno a una recinzione a forma di V. Tra tutte le razze il Malinois è stato la quinta razza più indipendente.

Cane intelligente, cane stupido

Non sono emerse differenze tra le razze nelle misure della memoria a breve termine e del ragionamento logico, ma sono state riscontrate differenze nelle categorie di cognizione sociale, controllo inibitorio e capacità di risoluzione dei problemi spaziali. In cima, o vicino a tutte queste categorie, si sono posizionati i border collie. Si sa, i cani da pastore di taglia media hanno la reputazione di cani intelligenti. Molti sono in grado di apprendere i nomi di dozzine di oggetti e possono seguire comandi dettagliati.

I labrador retriever hanno ottenuto un punteggio piuttosto basso in termini di capacità di risoluzione dei problemi e controllo inibitorio. È una razza adorabile, leale, amichevole e facilmente addestrabile, ma non è tra le più brillanti.

I cani di razza mista hanno ottenuto punteggi più bassi nella cognizione sociale e nella capacità di risoluzione dei problemi spaziali, ma hanno ottenuto buoni risultati nel controllo inibitorio.

Però, questo studio ha dei limiti

«Esiste la possibilità che le differenze osservate nel nostro studio non fossero basate su differenze genetiche tra le razze, ma piuttosto dovute a variazioni nelle esperienze di vita o nell'allenamento, dal momento che è stato scoperto che anche queste influenzano il comportamento nei test cognitivi» hanno commentato i ricercatori.

Tuttavia, l'ampia dimensione del campione avrebbe dovuto contribuire ad appianare questa variabilità. Tuttavia, il belga Malinois ha avuto il miglior punteggio in tutti i test.