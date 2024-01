Puffin Rock il film, una favola moderna al cinema

Stampa

Dal 4 gennaio, alcinema, arriva Puffin Rock - Il Film il film d'animazione tratto dalla famosa serie TV Puffin Rock.

La trama

Sull'isola irlandese di Puffin Rock c'è sempre gioia e felicità, grazie al fatto che le pulcinelle di mare si conoscono da tanto tempo e vivono in armonia, aiutandosi l'un l'altro. Qui abitano anche Oona e Baba e i loro amici Rudy e Vera. Un giorno approdano sull'isola Isabelle e Phoenix, fuggite da una tempesta che ha distrutto la loro casa e la timida lontra Marvin, che si era persa.

Isabelle però, lì è un po' triste: non riesce a integrarsi nel gruppo. La sua casa, sull'isola dove abitava prima, è stata spazzata via dalla tempesta e non può dimenticare questa brutta esperienza. Sono tutti gentili con lei, ma sembra che nessuno riesca a capire quello che prova dentro di sè.

Il trailer

Il suo stato d'animo non migliora quando viene prevista un'altra tempesta che si sta per abbattere su Puffin Rock. Ancora?! Per fortuna conoscono Marvin, una lontra di mare timida e riservata che sa scavare i tunnel nelle grotte, in modo da mettere in salvo tutta la popolazione.

La scomparsa

Ma proprio quando arriva il momento di mettersi tutti a scavare, l'ultimo uovo di pulcinella "scompare". Che disperazione! Chi lo avrà rapito? La colpa ricade su Marvin. Non può essere! La lontra è timida ma gentile e li sta aiutando a salvarsi dalla tempesta! Ma chi altri può essere stato, se non lui?

Isabel sa qualcosa sulla scomparsa dell'uovo e può dimostrare che Marvin è innocente anche se alle pulcinelle sembra sia colpevole solo perché non lo conoscono: è un po' solitario e "diverso" rispetto all'intera popolazione di Puffin Rock (certo, è una lontra!).

Però, per Isabel non è facile fare quel che è giusto; per lei, all'inizio, è più comodo fare finta che il piccolo uovo sia stato rapito e partecipa con i suoi amici alle sue ricerche.

Riuscirà alla fine Isabel ad ammettere di aver sbagliato, forse solo perché ha bisogno di un po' di attenzione in più, e a far trovare l'uovo sano e salvo? E riusciranno a capire le pulcinelle di mare di aver giudicato male la lontra?

Puffin Rock, una favola moderna

Puffin Rock racconta un tema attuale e delicato ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria. I disegni, semplici e poco elaborati aiutano a trasformare tutto in una favola che però, come tutte le fiabe, ha il compito di lasciare un'impronta morale importante nel bagaglio di "cose da sapere" di ogni ragazzo e ragazza.