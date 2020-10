I prof di Focus Junior arrivano in libreria!

Stampa

A scuola con i prof è una delle pagine più amate dai lettori di Focus Junior, che ogni mese trovano una pagina dedicata alle avventure di Piero e dei mitici prof del liceo Fanfaroni. Adesso li puoi trovare tutti in libreria: è uscito infatti il volume “A scuola con i prof” che raccoglie le avventure di Piero e dei suoi mitici professori!

Conosciamo insieme i mitici prof!

C’è Antonio Pellizzoni, il prof di storia fissato con Napoleone che sogna di dare le dimissioni ma non può fare a meno dei suoi studenti, la prof di inglese Rita, che sembra burbera ma sotto sotto è una tenerona… Poi c’è Sergio Lazzaroni, che non è certo un campione di insegnamento, Eric, il prof di motoria che fa di tutto per coinvolgere i suoi alunni che non ne vogliono sapere di fare sport, Maurizio, il prof di filosofia perennemente in lotta contro il tempo, e la professoressa Amina, che per il suo aspetto provocante è nel mirino della preside.

Avventure, disavvemture e...

una gita a Londra!

Nelle 90 pagine del libro ci sono, come sempre, le avventure quotidiane di Piero, da sempre in lotta per passare l’esame di maturità, ma anche il “dietro le quinte” della vita dei professori: da quello che si raccontano davanti alla macchinetta del caffè ai loro rapporti “movimentati” con i genitori, dalle battaglie sindacali ai tentativi di conquistare la fiducia della preside. Non mancano i ritratti degli studenti, nelle divertentissime pagine “Viva gli studenti”, e una carrellata dei dispositivi tecnologici che i prof vorrebbero poter usare nel loro lavoro giornaliero descritti nelle pagine dedicate al “Mercatino dei prof”. E in chiusura, una gita a Londra di Piero e i suoi cpompagni accompagnati dalla prof di inglese: ne succederanno di tutti i colori!

Il libro "A scuola con i prof" è in tutte le librerie : non fartelo scappare!