Privacy, che cosa sono i cookies?

Stampa

Shutterstock

Internet! Come faresti a vivere senza la Rete? Ti permette di chattare, videochiamare e giocare con persone dall’altra parte del pianeta. Non solo! Puoi aggirarti tra le stanze virtuali di un museo, consultare filmati d’epoca e persino entrare nel palazzo del Parlamento. I tuoi genitori possono comprare, pagare e prenotare dal salotto con pochi semplici clic, e si potrebbe continuare all’infinito con lo sport, la musica, la letteratura, i film… Internet assomiglia a un grande gioco, ma ha pregi e difetti.

Ed è importante conoscerli per navigare in sicurezza. Chattare con gli sconosciuti, per esempio, può essere pericoloso, come lo sono i virus e gli attacchi degli hacker o, più semplicemente, la quantità di tempo che passi guardando video in riproduzione automatica.

E devi conoscere i limiti imposti dalla legge, lo sai che per iscriverti a TikTok per esempio devi avere almeno 13 anni?

Navigare è una sfida

La sfida inizia quando clicchi sul browser, cioè quando inizi a navigare leggendo pagine web e guardando video, anche se non carichi nessun contenuto. Internet è di tutti, anche tuo! Perciò divertiti, scopri, appassionati. Attenzione, però, a non rivelare informazioni private: cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail, i tuoi amori, la tua religione, ecc. Queste informazioni sono preziose e vanno protette perché nel web, come nel mondo reale, ci sono bulli e malintenzionati che possono usarle per fare del male a te e ai tuoi genitori.

DOVRESTI ACCETTARE TUTTI I COOKIES?

Letteralmente: “biscotti”. Compaiono dappertutto nel web, ma non si possono mangiare. Sono piccoli file di testo che i siti scambiano con smartphone o pc per registrare le tue attività online.

A CHE COSA SERVONO?

Per facilitare, velocizzare e garantire la sicurezza della navigazione online, ma anche per raccogliere informazioni sui tuoi gusti. Perché? Per inviarti pubblicità su misura, cioè pensata apposta per te e indurti a comprare. Ma tu fallo solo con i tuoi genitori.

SONO TUTTI UGUALI?

No. Ci sono cookies necessari e altri… non proprio. Accettarli tutti equivale a rivelare i tuoi dati a uno sconosciuto. Non puoi sapere che uso farà di quelle informazioni. Ricorda: i dati personali sono preziosi!

SONO COSTRETTO AD ACCETTARLI?

Il cosiddetto “take it or leave it” (prendere o lasciare) che potresti trovare su alcuni siti non è molto trasparente. Nessuno infatti può obbligarti, senza alternativa, ad accettare.

DOVE TROVO LE INFO?

Se i cookies sono solo quelli necessari, nella home del sito o nell’informativa; altrimenti deve comparire un banner all’accesso. L’informativa dev’essere breve, usare un linguaggio semplice e facilmente comprensibile ai minori. Non sempre è così!