Cosa fa il Presidente del Consiglio? Tutto quello che c’è da sapere

Il presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato dal Presidente della Repubblica, solitamente tra i leader del partito o dei partiti che hanno vinto le elezioni.

Questa è la prassi, ma non è sempre così, a volte infatti infatti il capo dello Stato può indicare una personalità importante della vita del Paese o scegliere qualcuno anche in assenza di elezioni. Ciò avviene ad esempio quando, in seguito a una crisi di governo, non c’è più la fiducia del Parlamento e occorre formare un nuovo governo. Oppure in caso di dimissioni del premier, come è avvenuto nel caso di Enrico Letta, che a febbraio 2014 ha lasciato il posto al premier Matteo Renzi.

LA FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La funzione del presidente del Consiglio è determinata dall’articolo 95 della Costituzione: «dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri».

Come massimo responsabile del Governo il presidente del Consiglio rappresenta il potere esecutivo, nel senso che applica le leggi; mentre il Parlamento, che detiene il potere legislativo, fa le leggi e infine la magistratura si occupa di farle rispettare (potere giudiziario).

Insieme ai ministri, il presidente del consiglio ha il compito di far rispettare l’ordine e le leggi gestendo le forze di polizia e gli istituti penitenziari, guidare la politica estera dello Stato, gestire e controllare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici come sanità o scuola.

È il Presidente del Consiglio a indicare al Presidente della Repubblica la lista dei ministri da nominare, ed è sempre lui che controfirma tutte le leggi approvate dal Parlamento dopo che sono state firmate dal Presidente della Repubblica.

GUIDA, CONTROLLORE E VIGILE

In particolare, il Presidente del Consiglio:

adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon funzionamento degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie;

e promuove le verifiche necessarie; promuove l’azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con gli indirizzi politici del Governo;

secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con gli indirizzi politici del Governo; esercita il controllo e la vigilanza sui servizi segreti , ossia le agenzie incaricate di raccogliere e gestire informazioni segrete per ala difesa della sicurezza dello Stato;

, ossia le agenzie incaricate di raccogliere e gestire informazioni segrete per ala difesa della sicurezza dello Stato; presenta al Parlamento i disegni di legge di iniziativa governativa (anche il governo può presentare proposte di legge);

(anche il governo può presentare proposte di legge); può istituire particolari Comitati di Ministri , con il compito di esaminare questioni di comune competenza e di esprimere parere sull’attività del Governo e su problemi di rilevante importanza;

, con il compito di esaminare questioni di comune competenza e di esprimere parere sull’attività del Governo e su problemi di rilevante importanza; può sospendere l’adozione di atti dei Ministri competenti per ragioni politiche e amministrative.

Dalla nascita della Repubblica, nel 1946, l’Italia ha avuto 29 presidenti del Consiglio. Il primo è stato Alcide De Gasperi, l’ultimo è Giuseppe Conte.

*fonti: Governo italiano (sito ufficiale)