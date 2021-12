Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021: ecco chi ha vinto

Stampa

«E chi l'avrebbe detto... Non me l'aspettavo, anche perché gli altri due libri in finale - per la categoria 11+ - "Prima che sia notte" e "La scimmia dell'assassino" sono meravigliosi. Leggeteli. lo intanto dico grazie alle ragazze e ragazzi della giuria, e a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio (@bookonatree @rizzolilibri e la ciurma di lettrici e lettori che fin dai tempi di @wattpad hanno suggerito, commentato, dato aiuto e consigli). Grazie. Questo non è mio, è di tutti Noi».

È stato il commento che Davide Morosinotto, scrittore di libri di fantascienza, di molti romanzi per ragazzi e anche giornalista, traduttore, viaggiatore e collaboratore di Focus Junior, ha scritto sulla sua pagina Instagram dopo aver vinto il premio della sesta edizione del “Premio Strega Ragazze e Ragazzi” con il libro "La più grande" (Rizzoli) per la categoria 11+, destinata a lettrici e lettori dagli 11 ai 13 anni, con 263 voti (su 500 espressi).

CHE COS’È IL PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZE

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è assegnato a opere di narrativa per ragazzi pubblicate in Italia, anche in traduzione, coinvolgendo nell’assegnazione del riconoscimento circa duemila ragazzi e ragazze fra i 6 e i 13 anni di età, provenienti da 160 scuole in Italia e all’estero e da gruppi di lettura di biblioteche distribuite su tutto il territorio nazionale

IL PODIO DEI VINCITORI

Oltre a Davide Morosinotto sul podio dei vincitori sono saliti anche Alex Cousseau con "Murdo. Il libro dei sogni impossibili" (L'ippocampo) per la categoria 6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni, con 8 voti (su 16 espressi) e Alessandro Barbaglia con "Scacco matto tra le stelle" (Mondadori) per la categoria 8+, rivolta alla fascia dagli 8 ai 10 anni, con 14 voti (su 33 espressi).

QUESTI I LIBRI

La più grande

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Rizzoli

Prezzo: 17.00 €

TRAMA: Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione straordinario, ispirato alla storia vera di Ching Shih, che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi.

Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per l’irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a combattere: la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai pirati della ciurma del terribile Drago d’Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità nella lotta: invece di ucciderla, Drago d’Oro la arruola nell’equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu nel mondo della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di un’intera flotta, che in breve arriva a contare più di cento navi. Il suo nome terrorizza il Mar della Cina, la sua forza sembra inarrestabile... Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un nemico, tanto potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di distruggere il wushu dell'Aria e dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario di cui la ragazza è diventata l'ultima maestra. Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione straordinario, ispirato alla storia vera di Ching Shih, che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Con l'illustrazione in copertina di Rébecca Dautremer.

Davide Morosinotto è cresciuto ai piedi dei colli Euganei, oggi vive ai piedi dei colli bolognesi e, grazie alla sua professione, ha tantissimi amici sparsi in tutto il mondo. Sarà forse per questo che la sua creatività è così grande: Davide ha pubblicato finora più di 40 romanzi, tradotti in 20 lingue. E nel 2017 il suo libro Il rinomato catalogo Walker & Dawn (Mondadori) ha vinto il Superpremio Andersen come libro dell’anno.

Scacco matto tra le stelle

Autore: Alessandro Barbaglia

Editore: (Mondadori)

Prezzo: € 16,00

TRAMA: Tito vive sul lago d'Orta, ha dodici anni e due genitori speciali, che per lavoro studiano l'universo. Insieme alla sua migliore (e unica) amica Vichi, appassionatissima di cose noiose che annota con cura su un quaderno, passa i pomeriggi a giocare a scacchi da Nonno Ingranaggio, che sa aggiustare tutto – ma proprio tutto – in trenta secondi. Un giorno la mamma di Tito vola in cielo a bordo della New Voyager e da quel momento il papà non si alza dal divano e passa il tempo a leggere, leggere e leggere, senza più riuscire a staccare gli occhi dalle pagine. Tito non sa come aggiustarlo, ma Nonno Ingranaggio potrebbe avere la soluzione…

Alessandro Barbaglia è poeta e libraio, è nato nel 1980 e vive a Novara.

Nel 2017 ha pubblicato con Mondadori La Locanda dell'Ultima Solitudine, finalista al premio Bancarella. Il suo secondo romanzo, L'Atlante dell'Invisibile, è uscito nel 2018.

Ha curato l'antologia di poesia Che cos'è mai un bacio? I baci più belli nella poesia e nell'arte (Interlinea, 2019) e racconta storie vere al 97% per il canale podcast pocketstories.it.

Titolo: Murdo. Il libro dei sogni impossibili

Autore: Alex Cousseau

Editore: L’Ippocampo

Prezzo: € 15,00

Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci racconta i suoi desideri: ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di vivere in un mondo che gira al contrario per cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel tempo fino al Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte tra il giorno e la notte... Murdo a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo lo saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I semplici piaceri e le domande profonde di Murdo evocano l'intimo legame tra gli elementi dell'universo... Murdo gioca con le parole, con i suoni e con le lettere per costruire paesaggi immaginari.

Alex Cousseau è nato nel 1974, vive e lavora in Bretagna. Suo padre era autore di fumetti. Ha studiato cinematografia e insegnato nelle scuole prima di dedicarsi solo alla scrittura. Ama ridere e scrivere dei romanzi con una morale.