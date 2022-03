Pokémon: storia e curiosità sui primi 25 anni di vita!

Stampa

Venticinque anni fa nasceva l'epopea dei Pokémon, i "mostri tascabili" (POKEt MONster appunto) nati dall'intuizione del giapponese Satoshi Tajiri e che dopo un quarto di secolo continuano ad essere un fenomeno mondiale che non passa mai di moda.

POKÈMON-MANIA SENZA FINE

Dalle serie animate alle preziosissime carte da collezione (le più rare valgono svariate migliaia di euro), dai film ai videogame (oltre 300 milioni di copie veduti), Pikachu e compagni sono ancora oggi amatissimi in ogni angolo del globo sia dai ragazzi che da tantissimi adulti, che però erano piccoli quando i Pokémon mossero i loro primi passi nel panorama videoludico.

Già, perché prima di diventare una serie di cartoni animati - o meglio, anime - di successo, i Pokémon nacquero come un videogioco. O meglio, due videogiochi, i mitici Pokémon Rosso e Pokémon Verde (anche se in Europa e nel resto del mondo la coppia vincente fu quella Pokémon Rosso e Pokémon Blu, uscita nel 1999), che nel 1996 fecero conoscere al mondo un nuovo fantastico universo, popolato da creature dotate di straordinari poteri e che potevano essere catturati, addomesticati, allenati e fatti combattere tra loro.

Da quel momento ebbe inizio un'epopea straordinaria, seguita nel 1997 da un anime di successo mondiale - la storica serie con Ash Ketchum, Misty, Brock e il cattivissimo Team Rocket - e più di 60 videogiochi prodotti in poco più di 25 anni, portando il titolo Pokémon ad essere il terzo colosso vidoeludico per numero di vendite globali (solo Tetris e il mitico Mario della Nintendo hanno venduto di più).

CHI SONO I POKÈMON

La prima generazione contava 151 creature suddivise per tipi e caratteristiche (tipo Fuoco, Acqua, Erba, Coleottero, Roccia, Lotta, Psico ecc...), proprio come gli animali, che vengono classificati in base alla loro tassonomia (genere, famiglia, specie ecc...). L'idea dei Pokémon nacque infatti dalla grande passione di Satoshi Tajiri per gli insetti, che sono tantissimi, colorati e delle forme più bizzarre!

Oggi il conto dei mostriciattoli è arrivato a ben 898 creature, ciascuna con delle proprie abilità e particolarità.

LE PIÙ BELLE CURIOSITÀ SUI POKÈMON