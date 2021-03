5 poesie e filastrocche sulla primavera

Stampa

La Primavera è una stagione meravigliosa che ispira gli animi artistici e ci riempie il cuore con un turbine di colori e sensazioni. Celebriamo dunque l'inizio di questo fantastico periodo dell'anno con 5 poesie e filastrocche dedicate alla Primavera.

Filastrocca di primavera

più lungo è il giorno, più dolce la sera.

Domani forse tra l’erbetta

spunterà la prima violetta.

O prima viola fresca e nuova

beato il primo che ti trova,

il tuo profumo gli dirà,

la primavera è giunta, è qua.

Gli altri signori non lo sanno

e ancora in inverno si crederanno:

magari persone di riguardo,

ma il loro calendario va in ritardo.

(Gianni Rodari)

Viva la primavera

che viaggia liberamente

di frontiera in frontiera

senza passaporto,

con un seguito di primule,

mughetti e ciclamini

che attraversando i confini

cambiano nome come

passeggeri clandestini.

tutti i fiori del mondo son fratelli.

(Gianni Rodari)

La vispa Teresa

(titolo originale La farfalletta)

La vispa Teresa

avea tra l'erbetta

al volo sorpresa

gentil farfalletta;

e tutta giuliva

stringendola viva

gridava a distesa:

L'ho presa! l'ho presa!

A lei sospirando

l'afflitta gridò:

Vivendo, volando

che male ti fo?

Tu si, mi fai male,

stringendomi l'ale;

deh! lasciami! anch'io

son figlia di Dio!

Confusa pentita

Teresa arrossì,

dischiuse le dita:

l'insetto fuggì.

(Luigi Salier)

Aprile

Questo mese canterino

che ha un fioretto sullo stemma,

non dimentica un giardino,

non si scorda di una gemma.

Mostra i suoi color più belli

da ringhiere e da cancelli.

Cuor contento ed occhi puri,

con un filo d’erba in bocca,

va pel mondo e tutto tocca,

mette il verde anche sui muri.

S’addormenta in mezzo al prato:

è felice d’esser nato.

Sopra il monte aspetta il sole.

Tutti i doni ha nella sporta

per lasciarne ad ogni porta.

Ma per sé altro non vuole

che la piuma di un uccello

per ornarsene il cappello.

(Renzo Pezzani)

Un’altra volta le rondini

Un’altra volta le rondini. Volano

così alte nel cielo alto, che il grido

non giunge fino a qui, disperso

nel vento del mattino.

E mi sovviene

di quella prima rondine dell’anno

che vidi, ora fa l’anno,

vorticare nell’ombra d’una chiesa

abbandonata, e strideva furente,

forse sgomenta. Era sola, reclusa

in quella morta prigione, in quel tanfo

morto. Ma pure ad ogni colpo d’ala

gettava lampi, spargeva

tutt’intorno il respiro caldo, il fuoco,

il sangue della primavera.

(Diego Valeri)