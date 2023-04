Stampa

Shutterstock

Mai come oggi l’acqua ci è apparsa così preziosa: un bene che spesso riteniamo scontato ma che invece è fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi e sempre più minacciato. Non c’è gesto più semplice che aprire un rubinetto per bere, oppure lavarsi le mani: e se non fosse più così immediato? Se anche tu tieni al futuro del Pianeta e a questo bene primario e frequenti la scuola secondaria di primo grado continua a leggere, c’è una sorpresa per te!

Insieme per proteggere le nostre acque

Il riscaldamento climatico e l’inquinamento stanno mettendo in pericolo i mari, gli oceani e le sorgenti, causando siccità e difficoltà di approvvigionamento. Per questo Colussi e Legambiente hanno lanciato il photo contest #Acquamica – di cui noi di Focus Junior siamo media partner – per permettere agli adulti di domani, a te che frequenti le scuole medie, di dire la sua sulla necessità di trovare soluzioni per salvaguardare questo bene prezioso. Ti va di partecipare?

Una foto per dirci quanto è importante l’acqua

#Acquamica è un contest fotografico rivolto a chi frequenta la scuola secondaria di primo grado. Se è il tuo caso e vuoi partecipare, parlane in classe: basterà poco per prendere parte al progetto! È sufficiente, infatti, scattare una foto che possa rappresentare, per voi, l’acqua: dove nasce, come viene usata, la sua bellezza, la sua potenza, ma anche il suo spreco, oppure i disastri che può causare, come le alluvioni, a causa del cambiamento climatico in corso. Dovrai essere tu, insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne, a scegliere il soggetto che più vi comunica emozioni riguardo al tema.

In palio una biblioteca!

Tra le dieci foto più votate dal web, una giuria selezionata premierà le prime tre con una biblioteca green di classe composta da ben 100 titoli che parlano di ambiente, in modo da poter continuare ad approfondire il tema anche a scuola e continuare a sensibilizzare anche chi verrà dopo. Inoltre, la classe prima classificata in assoluto avrà l’opportunità di ospitare a scuola uno spettacolo/reading proprio a tema acqua con protagoniste due star amatissime dai giovani: Nicole Rossi, volto di "Skam" (Asia), e Giacomo Giorgio, che interpreta "Ciro" in "Mare Fuori".

Se vuoi avere più dettagli e partecipare al photo contest #Acquamica visita il sito dell’iniziativa, acquamicacolussi.it.

Articolo in collaborazione con Colussi