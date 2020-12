Perché si dice: “fa un freddo cane?”

Stampa

Perché quando si deve descrivere un freddo particolarmente intenso, come quello che sta investendo l'Italia in questi giorni, non si tirano in mezzo orsi o pinguini, animali molto più facilmente associabili al gelo, ma si dice che fa un "freddo cane"?

Come per molti detti e proverbi popolari, i significati originali di motti del genere si confondono nel corso degli anni. Qualcun potrebbe dire che la morsa del freddo pungente sia paragonabile a quella di un cagnaccio che addenta il suo osso.

VERE VITE DA CANI

Eppure una delle spiegazioni più plausibile riguardo a questo detto riguarda la condizione del cane presso gli antichi: al giorno d'oggi infatti i cani sono coccolati (forse troppo!) e portano anche il cappotto, ma tanti anni fa le cose andavano molto diversamente.

I cani erano infatti tenuti fuori di casa, a guardia della proprietà, spesso con poco cibo nello stomaco per essere più cattivi nei confronti di eventuali intrusi.

Va da sé quindi che proprio i cani fossero gli animali che più di tutti soffrivano l'arrivo dell'inverno e del gelo: da qui dunque la dicitura "freddo da cani".

