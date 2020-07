Perché non si mettono due scarpe diverse?

Stampa

wiki commons

Hai mai visto un amico, una compagna, o una persona per strada, indossare due scarpe diverse?

Scommetto di no. Ma perché bisogna per forza metterle uguali? E se un giorno volessi provare due scarpe diverse, mi riderebbero dietro?

La salute dei piedi

"Indossare due scarpe diverse del tutto non va bene dal punto di vista ortopedico, perché ti fanno camminare male", ci spiega Nieves Pizarro, ex-modella e fashion stylist. "Per camminare bene due scarpe devono avere la suola della stessa altezza, della stessa forma, sia sul tallone che sulla punta, altrimenti, mentre cammini ti sembrerebbe di avere due piedi diversi e ti darebbe fastidio".

Camminare non è scontato

"Camminare per noi è un riflesso incondizionato, quasi inconsapevole talmente è normale" continua Nieves Pizarro. "Se però provi a mettere due scarpe diverse, ti rendi conto del grande lavoro che fanno i tuoi piedi per reggere e spostare tutto il corpo".

Quindi, per fare in modo che lo facciano bene, devono stare "a loro agio" in due scarpe uguali.

Uguali si, ma non identiche

"Insomma, non puoi mettere una sneakers con un tacco 12, no?!", scherza Pizarro. "Nella moda, però, la tendenza di mettere due scarpe diverse si fa da tempo. Per esempio con le sneakers,: si cambiano i colori, sia della stoffa, che dei lacci. Ci sono marchi famosi che le propongono. Alcuni fanno scarpe diverse nel colore del tallone, e sono molto apprezzate dal pubblico.

Quest'anno, poi, stanno andando molto bene le scarpe diverse nei dettagli, non solo quindi nei colori, ma anche nei disegni.

Quindi, se ti stai chiedendo: posso provare a mettere due scarpe diverse? La risposta è si, anzi è di moda: prova con le tue sneakers preferite, se ne hai due paia di colori differenti! Oppure, se sei bravo/a a disegnare, puoi provare a personalizzarle tu.

Ti rideranno dietro? Al contrario: darai coraggio ad altri tuoi amici di provare una nuova tendenza.