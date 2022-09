Perché la sonda DART si schianterà contro Didymo?

Stampa

NASA/Johns Hopkins APL

Una sonda contro un asteroide... Sembra una missione degna di un film di fantascienza. E invece succede davvero! Il 27 settembre, per la prima volta, un veicolo spaziale tenterà di cambiare il "percorso" di un asteroide!

Riuscirà DART a deviare Dimorphos?

La collisione tra DART (Double Asteroid Redirection Test), e il satellite naturale Dimorphos (la luna) dell'asteroide Didymo, avverrà nella notte tra il 26 e il 27 settembre (1:14 ora italiana), a 11 milioni di chilometri dalla Terra e, a una velocità di circa 24.000 km/h.

DART, un veicolo spaziale costruito dalla NASA (Agenzia Spaziale Americana), ha lasciato la Terra nel novembre 2021.

Didymo e Dimorphos non minacciano la Terra, perché lo scontro?

E allora per quale motivo la Nasa ha preso questa decisione? Si tratta solo di un test che permetterà di sapere se è possibile deviare un asteroide colpendolo. Questa prova potrebbe rivelarsi un utile nel caso in cui ci fosse bisogno di deviare un asteroide che starebbe per scontrarsi con la Terra.

La sonda, i numeri, il peso...

Didymo è largo quasi 800 metri. La sua luna, chiamata Dimorphos, è più piccola: 160 metri di diametro. La sonda DART invece pesa 610 chili.

Dalla sonda diretta minuto per minuto

La sonda sarà guidata verso Dimorphos grazie all'intelligenza artificiale di un computer. Questa tecnica consentirà di intercettare i movimenti del piccolo asteroide, per “colpirlo” meglio. La collisione sarà filmata dall’inizio alla fine da una piccola sonda italiana, LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids), un oggetto grande quanto una scatola di scarpe, dal peso di 14 chilogrammi, che viaggerà all'interno di DART, realizzata da Argotec con il finanziamento e il coordinamento dell'Agenzia Spaziale Italiana.

LICIACube appena sarà vicino a Didymos, 10 giorni prima dell'impatto, si staccherà per posizionarsi in modo da riprendere gli ultimi istanti di DART prima dell'impatto e successivamente di fotografare il cratere che si dovrebbe formare.