Perché la Cina ha lanciato i missili su Taiwan?

La Cina dopo diversi giorni di tensione ha dato il via a una serie di “manovre militari e di addestramento su vasta scala”. Tutte queste operazioni però hanno sconfinato nelle acque territoriali interne di Taiwan e non fanno certo pensare a semplici esercitazioni militari. Secondo quanto ha comunicato l’agenzia stampa cinese Xinhua, le esercitazioni dell’Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), dovrebbero concludersi il 7 agosto.

Che cosa è successo

L'esercito cinese sta compiendo una tra le più grandi esercitazioni di sempre intorno all'isola di Taiwan: ha lanciato missili balistici, ha dispiegando aerei da combattimento e navi da guerra e schierato oltre un milione di soldati di terra, sconfinando nelle acque territoriali e nello spazio aereo di Taiwan. Tutto questo preoccupa il mondo e si teme una crisi internazionale. Inoltre, queste esercitazioni hanno causato molti disagi, come la cancellazione dei voli e causato ritardi alle navi che navigavano nella zona, e i pescatori taiwanesi hanno affermato che per loro è troppo pericoloso uscire per fare il loro lavoro.

Una "punizione" per Taiwan

Queste esercitazioni sono state viste come una chiara dimostrazione di forza della Cina in risposta alla visita a Taiwan di Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti. Taiwan vuole rimanere indipendente e non sotto il controllo della Cina, ma il governo cinese afferma che l'isola fa parte del suo territorio e vede la visita della signora Pelosi come un'ingerenza negli affari della Cina.

Le dichiarazioni di Nancy Pelosi

La signora Pelosi ha detto che il viaggio a Taiwan è uno tra i tanti in programma del governo degli Stati Uniti, ma è anche un sostegno alla democrazia taiwanese «Venendo a Taiwan noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di tutte le democrazie, deve essere rispettata» afferma Pelosi.

Chi difenderà Taiwan?

Ciò che non è chiaro è che se la Cina attaccasse Taiwan, gli Stati Uniti invieranno le loro truppe per difendere l'isola dalla Cina? Con le crescenti dimensioni e potenza dell'esercito cinese, non è una domanda così semplice. Ti mostriamo, sotto, i numeri dell'Esercito popolare cinese.

Superiorità schiacciante

In mare: 133 navi da battaglia cinesi contro 26 taiwanesi; 52 sottomarini contro 2; 86 pattugliatori lanciamissili contro 44.

In cielo: l’aeronautica cinese può lanciare 1950 aerei tra caccia e bombardieri contro 478 taiwanesi (dati fonte: Corriere della Sera)