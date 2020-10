Perché dobbiamo studiare la matematica?

Stampa

Innanzitutto, partiamo con il dire che la matematica è la scienza dei numeri e delle forme. Poi possiamo dire che la matematica ci aiuta a capire come funziona il mondo ed di aiuto a tutte le altre scienze come la fisica, la chimica, l’informatica… Infatti, i ricercatori e gli scienziati la “usano” per sviluppare i progetti di tutte quelle che saranno le innovazioni tecnologiche che rivoluzioneranno il mondo.

Anche Internet, aerei, razzi, carte di credito esisterebbero senza la matematica! E come accennavamo qualche riga più su, questa scienza è utile a tutti e in qualsiasi campo... Per esempio ingegneri, contabili, commercianti o architetti nel loro lavoro non potrebbero farne a meno. Ma una domanda ci sorge spontanea, se la matematica serve agli scienziati, ai commercianti o agli ingegneri perché viene insegnata già alle scuole elementari? Proprio perché può essere necessaria, un giorno, nella futura professione e anche perché può già essere utile quotidianamente.

COME IMPARARE LA MATEMATICA

Vi starete chiedendo in che modo? Per esempio, per calcolare i punti in un gioco, condividere le caramelle o realizzare una ricetta di cucina… Tutto è molto più semplice quando sappiamo fare i conti! Inoltre, le lezioni di matematica ci insegnano come far funzionare il nostro cervello in modo logico. Ci "allena" a fare supposizioni, a dimostrare, a trarre conclusioni ... insomma, a pensare con la nostra testa! Sì, direte voi, ma tutto questo non fa per me.

Invece, la matematica è per tutti! E poi non date retta a chi dice che sia una materia difficile e riservata agli migliori studenti o che una materia più adatta ai ragazzi. Niente di più sbagliato! Tutti sono in grado di capire e amare la matematica ... a condizione che ciascuno la studi con il proprio ritmo, mantenendo la fiducia in sé stesso e, soprattutto, amarla come se fosse un gioco!