Perchè alcuni di noi hanno le lentiggini?

Hai letto il libro Un cielo stellato di lentiggini di Inês d’Almeÿ? È la storia di due ragazzine che attraverso le lentiggini di una e i nei dell’altra, creano il loro gioco preferito. Disegnano percorsi lentiggine dopo neo e neo dopo lentiggine e magicamente appaiono numeri, animali e paesaggi. Per le due amiche non sono imperfezioni ma un modo per dare forma alla loro creatività.

Non esiste la pozione magica per farle andare via

Nella realtà però non tutti sono così entusiasti di averle. In effetti, alcuni desiderano sbarazzarsene. Ma, purtroppo, non esiste una pozione magica che le rimuova.

Nessuna presa in giro, please!

Spesso succede che tra compagni qualcuno prenda in giro l'amico o l’amica con le lentiggini, facendolo anche soffrire. Ma per favore! Non si fa!

Cosa sono le lentiggini?

In realtà non sono dannose e non sono nemmeno il segno di un problema di salute. Le lentiggini sono piccole macchie marroni causate dal sole. Sono un accumulo anomalo di pigmento in un punto del derma. Sulla superficie della pelle, gli esseri umani hanno cellule produttrici di pigmenti, chiamate melanociti. Queste cellule producono pigmenti di melanina con cui alimentano i cheratinociti, le cellule del derma che formano la barriera esterna della nostra pelle.

Lentiggini e il sole

Stare al sole può essere una causa della formazione delle lentiggini o può renderle più scure. Chi ha maggiori probabilità di averle? Le persone che hanno una carnagione chiara (questo significa che la loro pelle e gli occhi sono di colore chiaro) e i bambini. Le persone con carnagione chiara hanno meno melanina nella loro pelle. La melanina è una sostanza che aiuta a proteggerla dai danni del sole riflettendo e assorbendo i raggi ultravioletti (UV).

Più melanina si ha nella pelle e più è scuro il colore della pelle! Le persone con la pelle chiara hanno meno melanina nella loro pelle, ma alcuni dei loro melanociti producono più melanina se esposti al sole. Quindi, invece di ottenere facilmente un'abbronzatura uniforme, a volte, si formano le lentiggini.

Possono sparire?

Alcune persone hanno le lentiggini che spariscono quasi completamente durante l’ inverno e tornano in estate. Altre persone le hanno ben visibili tutto l'anno. Di solito, le lentiggini tendono a diminuire quando si invecchia.

In ogni caso, quando ti esponi al sole, che abbia o meno le lentiggini, assicurati di mettere sempre la protezione solare e di seguire tutte le regole per proteggerti.