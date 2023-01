Patentino per lo smartphone: come funziona

Stampa

Cosa ne pensi di prendere il patentino... per poter usare lo smartphone? Negli ultimi anni tante regioni e comuni di Italia hanno aderito a questo progetto realizzando corsi e lezioni sull'uso responsabile del cellulare, rivolto a studenti e studentesse delle medie inferiori di secondo grado ma anche dei licei con i corsi avanzati.

L'utilizzo del cellulare è un tema molto sentito e oggetto di discussioni quotidiane tra ragazzi e genitori, che si lamentano quando vedono i figli stare troppo davanti al proprio cellulare. Anche a casa tua succede? Ma perché? Prima te lo regalano e poi te lo vietano continuamente? DI cosa hanno paura i tuoi genitori? Alcuni adulti pensano che il cellulare distragga da cose più importanti come la scuola, o gli impegni; altri hanno paura per la salute dei tuoi occhi; altri ancora hanno paura soprattutto dei contenuti che i più giovani si scambiano o pubblicano via social.

Lezioni e test finale

Ecco, allora, arrivre il patentino per lo smartphone, un progetto spesso condiviso e realizzato in collaborazione con uffici regionali, scolastici e anche famiglie.

Nei corsi, tenuti a volte da esperti di tecnologia, psicologi ma anche da insegnanti, si affrontano le problematiche principali riguardo ai social, allo scambio di informazioni. Però si parla anche dei metodi per usarlo al meglio, il tuo amico tecnologico preferito, in modo che diventi davvero uno strumento utile anche per la tua crescita e non rimanga solo un oggetto con cui giocare ai videogiochi o peggio uno strumento per fare o ricevere episodi di cyberbullismo.

Alla fine delle lezioni (non sono tante: di solito sono quattro), bisogna superare un test finale per ricevere il patentino che di solito viene consegnato durante una cerimonia ufficiale.

Tu come la pensi?

Sei convinto che sia un'idea barbosa e inutile pensata dai grandi solo per romperti le scatole? Prova a pensare: oltre a imparare aspetti tecnologici, pratici e anche "emotivi" sull'uso del cellulare che ancora non conosci, conseguire il patentino per smartphone tranquillizzerà i tuoi genitori sull'utilizzo che ne fai e quasi sicuramente le discussioni in casa diminuiranno, almeno su questo argomento!