Pasta day: la giornata mondiale della pasta!

Buon pasta day! Quando è servito, è un piatto che mette d'accordo tutti in famiglia. A chi non piace? Poco importa il condimento, la pasta è sempre la pasta. Al dente, in bianco, con il pomodoro o come preferisci, insomma, una vera garanzia!

Il pasta day è celebrato in tutto il mondo!

Ma lo sapevi che ha anche una giornata dedicata a lei? Infatti, il 25 ottobre di ogni anno viene celebrato il World Pasta Day!

Tutto iniziò nel 1998, a Napoli, dove si tenne la prima Giornata Mondiale della Pasta, una giornata di festa interamente dedicata a sostenerne e svelarne le straordinarie caratteristiche. L'evento è promosso da Unione Italiana Food e IPO - International Pasta Organisation.

Quanti tipi di pasta esistono?

In Italia vengono prodotti oltre 300 tipologie di pasta, tra corta, lunga, rigata e fresca come tortellini e tagliatelle

La bufala della pasta!

La bufala degli spaghetti era un rapporto di tre minuti trasmesso come pesce d' aprile nel 1957 dal programma di attualità della BBC Panorama, che mostrava una famiglia nel sud della Svizzera che raccoglieva spaghetti dall'albero degli spaghetti di famiglia.

All'epoca gli spaghetti non errano molto conosciuti nel Regno Unito, così tanti britannici non sapevano che fossero fatti con farina di frumento e acqua; un certo numero di telespettatori ha successivamente contattato la BBC per un consiglio sulla coltivazione dei propri alberi di spaghetti.

Decenni dopo, la CNN ha definito questa trasmissione "la più grande bufala che qualsiasi istituzione giornalistica rispettabile abbia mai tirato fuori"!



Nutrire il pianeta anche con un piatto di pasta

Con questo spirito, in occasione del World Pasta Day, i pastai di Unione Italiana Food hanno simbolicamente donato alle mense Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo un quantitativo sufficiente ad assicurare 250.000 pasti caldi.

Secondo Unione Italiana Food, ci vogliono circa 15 minuti per preparare un piatto di pasta. Parliamo di uno dei prodotti più amati al mondo, ma anche di un alimento completo, senza controindicazioni culturali o religiose, con costo accessibile e facile da conservare. Condividere un piatto di pasta è un piccolo attimo di felicità in un momento difficile.