Da Coronavirus a Maradona: ecco le parole più cercate su Google del 2020

Stampa

Shutterstock

Nel mondo iper-connesso di oggi, l'ormai tradizionale classifica delle parole più cercate rilasciata ogni anno da Google aiuta a fotografare con una certa precisione l'andamento dell'anno che si appresta a concludersi.

Tutto ciò che accade nel nostro Paese - e nel pianeta in generale - infatti produce un eco nel mondo virtuale e, soprattutto in occasione di un evento particolarmente significativo, Google è quasi sempre lo strumento principale per trovare maggiori informazioni su ciò che ci interessa (sempre facendo attenzione alle fake news!).

Dunque che cosa ha interessato maggiormente gli internauti durante questo travagliato 2020?

LE 10 PAROLE PIÙ CERCATE

Purtroppo nessuno di noi può rimanere sorpreso dal fatto che la parola più cercata dell'anno sia "Coronavirus", il microscopico nemico che ha cambiato in modo radicale il mondo per come lo conoscevamo, monopolizzando l'attenzione (e la curiosità) planetaria. Sempre legate al Covid-19 anche le keyword "Contagi" (in nona posizione) e "Protezione civile" (decima), soprattutto per i bollettini quotidiani che da marzo aggiornano la popolazione sull'evolversi della pandemia.

Ma quasi tutte le parole della Top Ten sono intrecciate, seppur in modo indiretto, con la situazione sanitaria: "Classroom" (terza), "Weschool" (quarta) e "Meet" (ottava) sono infatti tutti strumenti utili per la Didattica a Distanza, resasi indispensabile per poter continuare a educare i giovani italiani nonostante le prolungate chiusure delle scuole. Senza parlare poi del "Nuovo Dpcm" (quinto), keyword che ha riguardato tutte le ricerche fatte ad ogni Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - questo il significato della sigla - che aggiornava le disposizioni (spesso molto severe) sui comportamenti da tenere per contrastare il dilagare del coronavirus.

Il secondo posto però, se lo è preso l'evento politico più importante dell'anno: l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, che dopo un infuocato conteggio dei voti ha visto il democratico Joe Biden vincere sul presidente uscente Donald Trump, non confermato dagli elettori americani.

I restanti gradini della classifica invece sono andati - purtroppo - a due grandi sportivi scomparsi in quest'anno particolarmente drammatico. La leggenda del basket Kobe Bryant, coinvolto tragicamente in un incidente in elicottero insieme alla figlia, e Diego Armando Maradona, il calciatore più forte (e amato) di sempre che ci ha lasciati il 25 novembre.

Ecco la Top Ten completa

Coronavirus

Elezioni Usa

Classroom

Weschool

Nuovo Dpcm

Diego Armando Maradona

Kobe Bryant

Meet

Contagi

Protezione civile

LE ALTRE TOP TEN DELLE PAROLE PIÙ CERCATE

Personaggi

Top Ten monopolizzata da politici nostrani (Giusppe Conte) e internazonali (Biden, Trump, Kamala Harris), che però vede al primo posto Alex Zanardi, amatissimo sportivo coinvolto in un terribile incidente che lo ha tenuto per mesi in condizioni di salute critiche.

Presenti anche l'eccentrico Elon Musk (che ha appena recentemente annunciato di voler andare su Marte) e la giornalista palestinese Rula Jebreal, salita sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice e autrice di un monologo contro la violenza sulle donne.

Alex Zanardi

Silvia Romano

Donald Trump

Joe Biden

Giuseppe Conte

Kim Jong-un

Boris Johnson

Kamala Harris

Rula Jebreal

Elon Musk

Che significa?

Nel 2020 si sono interrogati in particolare sul significato di queste dieci parole:

Pandemia: la pandemia è la diffusione su vasta scala - praticamente tutto il mondo - di una malattia.

la pandemia è la diffusione su vasta scala - praticamente tutto il mondo - di una malattia. MES: il Meccanismo Europeo di Stabilità è un Fondo - promosso da alcuni e osteggiato da altri - che garantirebbe ai Paesi aderenti le risorse economiche per fronteggiare la crisi economica aperta (o peggiorata) dal coronavirus. L'Italia deve decidere se approvarlo o no.

il Meccanismo Europeo di Stabilità è un - promosso da alcuni e osteggiato da altri - che garantirebbe ai Paesi aderenti le risorse economiche per fronteggiare la crisi economica aperta (o peggiorata) dal coronavirus. L'Italia deve decidere se approvarlo o no. Dpcm: è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un atto amministrativo con cui il premier italiano può prendere delle decisioni immediatamente attuabili.

è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un atto amministrativo con cui il premier italiano può prendere delle decisioni immediatamente attuabili. Congiunti: il congiunto è una persona con cui si stringe un legame particolarmente stretto. Gli italiano ne hanno cercato il significato quando i Dpcm permettevano d'incontrarsi solo "tra congiunti".

il congiunto è una persona con cui si stringe un legame particolarmente stretto. Gli italiano ne hanno cercato il significato quando i Dpcm permettevano d'incontrarsi solo "tra congiunti". Urbi et Orbi: in latino letteralmente significa "alla città e al mondo" ed è una locuzione utilizzata dal Papa per nei messaggi o nelle bolle rivolte a tutta la popolazione mondiale.

in latino letteralmente significa "alla città e al mondo" ed è una locuzione utilizzata dal Papa per nei messaggi o nelle bolle rivolte a tutta la popolazione mondiale. Bonsai: il bonsai ("coltovato in vassoio" in giapponese) è un albero in miniatura. La ricerca diffusa è probabilmente dovuta ad una domanda del quiz Chi Vuol Essere Milionario?

il bonsai ("coltovato in vassoio" in giapponese) è un albero in miniatura. La ricerca diffusa è probabilmente dovuta ad una domanda del quiz Chi Vuol Essere Milionario? Smart working: il "lavoro inteligente" che permette alle persone di svolgere il proprio lavoro anche da casa grazie alla moderna tecnologia

il "lavoro inteligente" che permette alle persone di svolgere il proprio lavoro anche da casa grazie alla moderna tecnologia Lockdown: il nome inglese del tanto temuto isolamento forzato cui il Paese è stato costretto per mesi in modo da ridurre la portata del contagio di SARS-CoV-2

il nome inglese del tanto temuto isolamento forzato cui il Paese è stato costretto per mesi in modo da ridurre la portata del contagio di SARS-CoV-2 RSA: è la sigla di Residenza Sanitaria Assistenziale, il nome ufficiale delle case di riposo per i nostri anziani

Ricette

Complice l'obbligo di passare lunghi periodi a casa, gli italiani hanno cucinato tantissimo, spesso affidandosi a Google per controllare le ricette di:

Pizza

Pane

Cornetti

Lievito madre

Gnocchi di patate

Plumcake

Nutellotti

Crepes dolci

Meringhe

Colomba

Tutte le altre parole più cercate del 2020 sono consultabili su Google Trend