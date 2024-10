Milton: come si forma un uragano?

Stampa

L'uragano Milton è stato definito la «tempesta del secolo» dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Si è formato e ha tratto molta energia dalle acque del Golfo del Messico, che in questo periodo risultano calde in modo anomalo: una delle conseguenze della crisi climatica e del riscaldamento globale. Milton ha quindi diverse volte raggiunto la categoria 5, la più elevata per un evento estremo di questo tipo. Il valore fa riferimento alla scala Saffir-Simpson che viene utilizzata proprio per misurare l'intensità di questi fenomeni.

Ha toccato terra giovedì 10 ottobre, quando in Italia non erano ancora le 6 del mattino, colpendo la città di Siesta-Sey, nella contea di Sarasota, in Florida, dove non era ancora scattata la mezzanotte. Al momento si sa che sono state distrutte circa 125 abitazioni, che si contano diverse vittime ma non abbiamo ancora un numero preciso e che 2 milioni di persone sono rimaste senza energia elettrica.

Fortunatamente, dopo aver toccato terra l'intensità dei venti e delle perturbazioni ha iniziato ad abbassarsi e attorno alle 7:30 del mattino (ora italiana) è stato declassato a categoria 1. L'urgano Milton ha colpito le coste orientali degli Stati Uniti solo due settimane dopo il passaggio dell'urgano Helene, di categoria 4. Ma come si formano gli uragani e perché si verificano sempre più spesso?

Cosa sono gli uragani

Gli uragani sono le tempeste più violente della Terra. Vengono chiamati anche tifoni o cicloni, a seconda di dove si verificano. Il termine scientifico però è ciclone tropicale. Solo quelli che si formano sopra l'Oceano Atlantico o l'Oceano Pacifico Orientale sono chiamati "uragani".

Che cosa sono i cicloni

Ce lo spiega il sito della NASA: i cicloni tropicali sono come motori giganti che utilizzano aria calda e umida come carburante. Ecco perché si formano solo su acque oceaniche calde vicino all'equatore.

Come si formano gli uragani

Gli uragani si formano al di sopra dell'oceano a causa della temperatura dell'acqua superiore ai 26°C. Con queste temperatura, l'acqua che evapora dalla superficie dell'oceano si trasforma in aria calda che finisce per condensarsi in nubi sempre più fitte. L'aria più fredda che discende dalla perturbazione si scontra con quella calda che sale dall'oceano e iniziano a generarsi dei venti sempre più forti.

I venti soffiano in senso circolare a causa della gravità e della rotazione terrestre. Le tempeste che si formano a nord dell'equatore girano in senso antiorario. Le tempeste a sud dell'equatore, in senso orario. Questa differenza è dovuta alla rotazione della Terra sul suo asse.

Quando una tempesta tropicale diventa un uragano?

Quando i venti raggiungono i 39 mph (miglia orarie), la tempesta è chiamata "tempesta tropicale". E quando i venti raggiungono i 74 mph, circa 110 chilometri orari, la tempesta è ufficialmente un "ciclone tropicale" o uragano.

Quando finisce un uragano

I cicloni tropicali di solito si indeboliscono dopo che hanno colpito la terra, perché non vengono più "alimentati" dall'energia delle acque calde dell'oceano. Si esauriscono completamente dopo aver scaricato molta pioggia e raffiche di vento.

I due satelliti GOES della Nasa mantengono gli occhi sugli uragani a 22.300 miglia al di sopra della terra, aiutando i previsori meteorologici a prevedere l'arrivo degli uragani e dare l'allerta.

Perché gli uragani sono sempre più frequenti

Ogni anno che passa, la stagione degli uragani negli Stati Uniti rischia di essere sempre più intensa. Quest'anno lo abbiamo visto chiaramente, con l'uragano Milton che ha seguito di sole due settimane Helene. Purtroppo il motivo è legato alla crisi climatica che sta provocando un aumento non solo della temperatura della superficie del Pianeta in generale, ma anche di mari e oceani.

Come abbiamo visto, le tempeste tropicali che poi evolvono in cicloni, o uragani appunto, si formano e si alimentano attraverso l'aria calda che evapora dall'oceano. Piò è alta la temperatura dell'oceano, più spesso questi eventi estremi avranno l'occasione di formarsi.

FONTE: NASA;