Olimpiadi di Tokyo: scopri i nuovi sport

Alle Olimpiadi di Tokyo ci saranno cinque sport in più rispetto alle precedenti Olimpiadi a Rio de Janeiro, e sono: il surf, lo skateboard, il karate, l’arrampicata sportiva e la breakdance. Gli organizzatori hanno scelto di proposito queste discipline per attirare i più giovani.

SKATEBOARD: La regina e favorita di questo sport è una teenager inglese, ha 13 anni, e si chiama Sky Brown. Sky ha grinta da vendere e non nasconde che punta alla medaglia d’oro! Per l’Italia gareggerà Asia Lanzi, unica italiana all’Olimpiade per lo skateboard nella disciplina “street”. Saranno invece due gli uomini con lei per Tokyo, Alessandro Mazzara e Ivan Federico, entrambi impegnati nel "park".

Come si svolge: sono previste due gare di skate: una si svolge su una pista con pareti tonde, l'altra in un percorso con scale, pendenze, cordoli...

L'obiettivo: Saltare il meglio possibile!

La 13enne inglese Sky Brown esegue una figura spettacolare.

BASEBALL: È lo sport preferito dai giapponesi ed molto popolare nel Paese del Sol Levante dove la nazionale è davvero eccellente. Ecco perché non sorprende che questo sport sia stato scelto per le Olimpiadi di Tokyo!

Tetsuto Yamada uno dei migliori giocatori di baseball giapponesi, colpisce la palla con tutte le sue forze.

KARATE: è un'arte marziale giapponese, divisa in 2 discipline: kumite (combattimenti di duello) e kata (solo movimenti). Tra gli 80 karateka selezionati, per i nostri colori saranno in pedana Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata, Angelo Crescenzo nel kumitè, Luigi Busà e Silvia Semeraro. Una squadra di altissimo livello con 5 atleti pronti a combattere per il podio. Ma i grandii favoriti sono gli spagnoli e i giapponesi

Questo campione spagnolo di karate, Damian Quintero, fa un oi tsuki, ovvero un pugno veloce e potente.

SURF: I campioni di surf vengono spesso dall'Australia e dagli Stati Uniti, i paesi con i posti migliori per fare questo sport. Si esibiranno a Tsurigasaki, una spiaggia nell'est del Giappone... E se non ci fossero grandi onde in quel momento? Bene, l’evento sarà spostato! Come si svolge: tutto dipende dalle onde.

Questo surfista americano, John John Florence, si allena alle Hawaii, un'isola americana nel Pacifico, molto famosa per le sue grandi onde.

BREAKDANCE: UN'ATMOSFERA GARANTITA La breakdance è una danza acrobatica nata per strada, negli Stati Uniti. I movimenti sono improvvisati in musica, tra le acclamazioni del pubblico. Non è ancora uno sport olimpico, ma lo sarà tra 3 anni a Parigi.

L'olandese Menno Van Gorp in un movimento di breakdance che richiede molta forza ed equilibrio.