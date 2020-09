Credits: ipa agency

... e il più amato da grandi e piccoli di oggi ...e cioè sempre Gianni. Ecco com'è ora "l'unica persona al mondo che non è odiabile", come dice Maccio Capatonda in Mi fa Volare. Un personaggio che piace sia ai nonni che ai nipoti. Ha resistito al salto temporale e di generazione, forse grazie alla sua passione per i social?