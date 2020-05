Le nuove star di TikTok? Sono i nonni

Stampa

TikTok

Alzi la mano chi pensa che TikTok sia roba per adolescenti. Su questa app spopolano nonni che nei loro video cantano, ballano, si cimentano in scherzi, si travestono o fanno cose “imbarazzanti” per la loro età, ma che in realtà sono molto divertenti e attirano milioni di follower.

LA NONNA CALCIATRICE

Un esempio? In Inghilterra la star del momento si chiama Ruth Rudd, è una nonna di 88 anni e vive nella cittadina di Kidderminster. Le sue mosse di danza, filmate dalla nipote Jess, durante il periodo di quarantena per il Covid-19, sono diventate virali: uno dei suoi video è stato visualizzato oltre 25milioni di volte!

Ruth si è stupita di questa fama, ma non si sente affatto ridicola, anzi, ha avuto una così grande richiesta di nuovi video che ne sta preparando altri.

MA I NONNI FANNO TUTTO DA SOLI?

Non proprio, di solito, ci sono dietro persone più giovani, spesso, si tratta proprio dei loro nipoti. Proprio come nel caso di Dolores Paolino, a gestire il suo profilo di TikTok, c’è suo nipote Julian Giacobbo che ha 17 anni. Nonna Dolly ha 86 anni ed è il volto dell'account @dolly_broadway, Dolly the Dwarf (ha preso il nome dopo un viaggio a Disney World, dove nell’occasione si è vestita da Biancaneve; ma essendo alta meno di 140 cm, i suoi nipoti hanno le hanno detto che somigliava più a uno dei sette nani.

Nei suoi TikTok, Dolly che vive a Philadelphia (Stai Uniti), pubblica video che la mostrano mentre beve cocktail e balla. «Mi piace pubblicare cose sciocche», dice. «Se riesco a rendere le persone felici e sorridenti, sono felice». Insomma, una vera party-girl.

Anche dietro @its_j_dog c’è Skylar Krupa, nipote diciannovenne di Jenny Kupra, vero nome della famosa tiktoker, che pubblica video mentre canta e mangia con suo marito. Jenny è una nonna di 88 anni che vive in una fattoria in un paesino di cinquecento persone, in Canada, ed è molto contenta di essere diventata una celebrità: nella sua biografia c’è scritto: “Ho 88 anni e probabilmente ho molti più follower di te”! Un bel tipo davvero, non trovate?

E IN ITALIA?

La più famosa tiktoker nostrana è senz’altro nonna Giovanna, nata a Sora (Frosinone), ma da tanti anni a Pisa, dove vive sola nella sua fattoria con il cane Pilù, 40 pulcini, cinque conigli, tre gatti. In un’intervista di qualche tempo fa ha detto «Ho ancora troppi anni da vivere. Anche perché ogni video mi ringiovanisce di una settimana».

Su TikTok nonna Giovanna imita Michael Jackson, balla, dal valzer alla tarantella, canta «Se muoio ti voglio al mio funerale, al mio funerale....», fa gli scherzi al nipote Nicola, litiga e dice parolacce, indossa la parrucca di ricci rosa o la bandana in testa e dice «Ho Più DI 212mila nipoti», riferendosi ovviamente ai suoi follower.

Insomma, questi nonni sono davvero eccezionali, ci fanno conoscere la loro famiglia e nei video “incontrano” un mondo che probabilmente non avrebbero mai conosciuto.