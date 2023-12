TV Sorrisi e Canzoni porta in edicola i Peanuts in 3D

Stampa

Appassionati dei Peanuts c’è una novità! Il mondo creato dalla mano di Charles M. Schulz prende vita in una nuova e sorprendente maniera. TV Sorrisi e Canzoni porta nelle edicole una collezione unica e imperdibile di statuette 3D, raffiguranti i famosi personaggi amati da generazioni di lettori.

A partire dal 19 dicembre 2023 potrete acquistare le statuette in 3D dei diversi personaggi, ciascuna delle quali incarna le peculiarità che hanno reso ogni protagonista inconfondibile. La collezione si compone di 30 uscite in edicola ogni due settimane. A rendere unica e inimitabile ogni statuetta è la qualità dei materiali e la particolarità dei dettagli dipinti a mano, caratteristica che le rende da collezione!

Oltre alla qualità delle statuette anche la confezione ha il suo valore. Ogni uscita è conservata in una scatolina in due varianti di colore: rosso e giallo, tonalità che riflettono l'allegria e lo spirito dei Peanuts. Non è finita qui. Su ogni scatolina c’è un QR code che permette di accedere a un sito dove si possono scaricare contenuti speciali dedicati, come test, strisce originali e sfondi per cellulari. Il prezzo di ogni statuetta è €12.99.

È inoltre disponibile l'opzione di sottoscrizione ad un abbonamento, che permette di ricevere l'intera serie di statuette direttamente a casa. Questa iniziativa non solo celebra l'eredità di Schulz, ma offre anche ai fan una nuova modalità di immergersi nel mondo dei Peanuts.

Scopri l'intera serie su MONDADORIPERTE