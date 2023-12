Teddy, 10 anni, chiede ad Apple di cambiare l’emoji “faccia da nerd”

Stampa

Getty Images

Teddy, un bambino del Regno Unito, sta affrontando Apple, uno dei giganti della tecnologia, per una causa sorprendente: l'emoji "faccia da nerd". Teddy, residente a Peppard, nell'Oxfordshire britannico, ha recentemente lanciato una petizione online per convincere Apple a modificare questa emoji, che lui ritiene offensiva e dannosa.

La protesta di Teddy

Teddy sostiene che l'emoji "faccia da nerd" di Apple, riconoscibile per gli occhiali e i due grandi denti sporgenti, contribuisca a promuovere stereotipi negativi riguardo a chi indossa gli occhiali. Afferma che Apple stia diffondendo un’immagine non veritiera, non sono tutti nerd coloro che portano gli occhiali dalla montatura spessa. Insomma, Teddy non ci sta e sta cerando di cambiare questa situazione e vuole far capire a Apple che sta rendendo la vita difficile a chi porta gli occhiali.

La visione di Teddy

Nella sua petizione, il ragazzino, ha presentato una sua versione dell'emoji, caratterizzata da lenti sottili, montature eleganti e un sorriso a bocca chiusa al posto dei denti sporgenti. Questa versione rappresenterebbe in modo più positivo e rispettoso chi indossa gli occhiali.

L'influenza delle aziende

Anche se il consorzio Unicode ha l'ultima parola sull'adozione ufficiale delle emoji, spetta alle aziende come Apple decidere come rappresentarle. Fino a oggi, Apple non ha apportato modifiche significative all'emoji "faccia da nerd" rispetto alla versione di Unicode. Al contrario, la versione di Facebook si avvicina alla proposta di Teddy, ma è visibile solo su Android e PC.

Sostegno e solidarietà

La petizione ha raccolto più di 2.000 firme e ha ricevuto ampio sostegno online. Un'insegnante ha elogiato l'impegno e la determinazione di Teddy nel difendere ciò in cui crede, affermando di amare “la sua mente curiosa”.

Consapevolezza e sensibilità

Influenzare la percezione delle emoji è solo un piccolo passo verso una maggiore consapevolezza e sensibilità. Teddy e le persone che sostengono la sua causa, sperano che questa iniziativa porti a una maggiore comprensione e rispetto delle differenze individuali, anche nel mondo delle emoji.