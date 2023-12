Taylor Swift: “persona dell’anno 2023” secondo Time

Stampa

Getty Images

La cantante americana Taylor Swift è stata scelta come persona dell'anno dalla rivista americana Time mercoledì 6 dicembre. Solitamente la rivista premia i grandi imprenditori o i politici: l'anno scorso, ad esempio, è toccato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky!

La votazione per l'elezione a donna dell'anno è arrivata dopo aver valutato sia il percorso artistico della cantante americana, sia per il suo impegno sociale, in particolare per la parità di genere. A 33 anni, Taylor è diventata una leggenda mondiale e detiene il titolo, come donna, per il maggior numero di album venduti negli Stati Uniti.

Taylor Swift: una leggenda mondiale

Così, il 6 dicembre, la famosa cantante americana ha aggiunto un altro prestigioso riconoscimento al suo lungo elenco di successi. La scelta di Time verso una giovane cantante come Taylor è stata del tutto inaspettata, ma sicuramente meritata. L'artista ha dimostrato di essere una leader nel campo dell'industria musicale mondiale e, soprattutto, un'icona di spicco della cultura pop.

Un talento nel raccontare le storie

Taylor Swift ha quindi consolidato il suo status di regina della musica pop. Con milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha conquistato il cuore di un vasto pubblico di fan, dai più giovani ai più adulti, grazie alla sua abilità nello scrivere canzoni che rispecchiano le esperienze comuni, unite al talento nel narrare queste storie.

L'impegno di Taylor Swift per la parità di genere

Oltre per il talento nella musica Taylor Swift è stata anche apprezzata per l' impegno nella promozione della parità di genere e nel sostegno delle cause femminili. Ha utilizzato la sua piattaforma per sollevare questioni importanti come la disparità salariale e i diritti delle donne, ispirando molti giovani a fare lo stesso.

Un esempio per le nuove generazioni

La sua musica piace a tutte le generazioni, mentre il suo attivismo e il suo impegno a favore della parità di genere servono da esempio per le nuove generazioni.