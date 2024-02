Suni e le Seven Princess, le nonne rapper

Stampa

Suni e le Seven Princess è un gruppo hip hop composto da sette signore ottantenni diventato popolare rappando sulla vita contadina e portando energia e vitalità nella loro cittadina, abitata ormai solo da persone anziane.

Nonostante l’età delle componenti il gruppo ha guadagnato popolarità sin dalla prima esibizione in un centro comunitario nell’agosto dello scorso anno. Le canzoni affrontano spesso temi della vita rurale, catturando l'attenzione del pubblico con versi semplici ma coinvolgenti.

Dalla campagna alla città, dai peperoncini alle angurie

Partendo da un modesto fan club di circa 150 persone, la fama del gruppo si è rapidamente diffusa al di fuori della loro contea, con inviti ad esibirsi nelle città vicine e persino ad apparizioni televisive, fenomeni che hanno contribuito ad aumentare ulteriormente la loro notorietà. I loro testi parlano della vita rurale e includono versi come: "Raccogliere il peperoncino da una fattoria di peperoncini ... Raccogliere angurie da una fattoria di angurie. Sono così felice di essere tornata a casa!" Non ci credi? Guarda e ascolta questo video



Suni e le Seven Princess le "ragazze" del rap!

Le signore provengono dalla contea di Chilgok, un'area della provincia di Gyeongsang, a più di quattro ore di macchina dalla capitale Seoul, Corea del Sud. È un luogo dove non vivono molti giovani, poiché le nuove generazioni si sono trasferite per trovare lavoro nelle città. Ma queste nonne non si sono arrese alla noia! Hanno deciso di fare qualcosa di speciale: imparare a fare il rap!

Non si finisce mai di imparare

Park Jeom-sun, 81 anni, leader del gruppo (conosciuta con il nome d'arte Suni), ha detto che lei e le altre componenti stanno vivendo una seconda giovinezza, soprattutto quando si indossano cappellini con visiera, gioielli di metallo vistosi e pantaloni larghi tipici dei rapper.

Come si è formato il gruppo?

Le nonne rap si conoscono da quando erano giovani e tutte erano senza istruzione. Nel 2016 hanno frequentato un corso di formazione per adulti per imparare a leggere e scrivere l'alfabeto coreano, l'hangul. E dopo che Suni si è imbattuta in un'esibizione rap su Internet, ha proposto alle alle amiche di formare un gruppo e chiesto alla docente di hangul di insegnare loro come costruire le rime del rap. Da lì a poco, hanno formato il loro gruppo hip-hop e hanno iniziato a scrivere loro stesse i testi.

Sulla scia di Suni e le Seven Princess

Dopo la loro prima esibizione, a Chilgok sono nati altri quattro gruppi rap composti da anziani in Corea del Sud. Sembra proprio che Suni e le Seven Princess abbiano creato il fenomeno dei nonni rap!

Fonte: Reuters