Spongebob: dove vivono (davvero) i personaggi e altre fantastiche curiosità

Spongebob Squarepants è una delle serie animate più conosciute in tutto il mondo: il primo episodio è andato in onda negli Stati Uniti nel 1999, mentre in Italia la simpatica spugna gialla è apparsa per la prima volta nel 2004. Ma chi ha inventato questo personaggio che, grazie alla sua fama, è diventato il primo personaggio dei cartoon ad avere una sua statua al museo delle cere di Madame Tussauds di New York?

Dai libri di biologia alla Tv

L’ideatore della fortunata serie tv è Stephen Hillenburg (scomparso nel 2018), un biologo marino che conosceva perfettamente gli abitanti del mondo subacqueo. Nel 1989 inventò questi personaggi per illustrare un libro per i suoi studenti di biologia marina, ma non avrebbe mai immaginato che le loro storie sarebbero diventate una delle serie tv più seguite e premiate al mondo! Ecco da quali creature ha preso spunto per creare gli abitanti di Bikini Bottom.

Spongebob è... una spugna

Nonostante possa sembrare un pezzo di formaggio Emmental (quello con i buchi), Spongebob è una spugna di mare, cioè una creatura che nella realtà vive agganciata ai fondali e si nutre filtrando l’acqua. Il nostro simpatico eroe, invece, preferisce gli hamburger vegetariani! Il suo migliore amico Patrick Stella, invece, è una stella marina e, come quelle vere, è disegnato con cinque punte (di cui una forma la testa). Nel cartoon Patrick è smemorato, pasticcione e soprattutto molto goloso: anche le stelle marine sono creature voraci e si nutrono di crostacei e molluschi, che a volte ingoiano interi.

Mr.Krab, il granchio brontolone

Mr.Krab, il proprietario del fast food in cui lavora Spongebob che custodisce gelosamente la ricetta del famoso panino Krabby Patty, è un granchio. In natura ne esistono moltissime specie: tutti hanno una robusta “corazza” (carapace) e chele voluminose che usano per difendersi. Proprio come quelle del nostro Mr.Krab! La figlia adottiva di Mr.Krab, Perla, invece, è un capodoglio, un enorme cetaceo che nella realtà si immerge fino a mille metri di profondità per cibarsi di calamari, polpi e altri pesci.

Il perfido Plankton? Un mollusco!

Plankton è il nemico numero uno di Mr. Krab: è il titolare del Chum Bucket, il fast food rivale del Krusty Krab, e fa di tutto per rubare la ricetta del panino Krabby Patty. Per realizzare questo personaggio il creatore della serie animata ha copiato un vero mollusco marino, sia nelle dimensioni sia nell’aspetto, con un unico occhio. Invece Squiddi, cassiere del Krusty Krab e vicino di casa di Spongebob e di Patrick Stella, è un polpo: nel cartone è sempre arrabbiato e non ama gli scherzi ma, sotto sotto, è affezionato ai due amici.

Gary, la lumachina di mare

L’animale domestico di Spongebob, Gary, non è un cagnolino ma una lumaca di mare che, oltre a fargli compagnia, spesso si rivela più intelligente di lui. Non si sa perché l’autore abbia scelto questo mollusco come “compagno” di Spongebob: forse perché ne esistono migliaia di specie! Invece Sandy Cheeks, una degli amici di Spongebob che vivono a Bikini Bottom, è... una scoiattolina: nella realtà questi roditori vivono nel bosco e non sui fondali, quindi per farla sopravvivere lì gli autori della serie tv l’hanno dotata di una tuta simile a quella degli astronauti, con tanto di casco e sistema che le permette di respirare.