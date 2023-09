Si può diventare un mago o una strega?

Stampa

L'universo magico di Hogwarts ha ispirato milioni di Babbani, ma diventare un mago o una strega non è solo una questione di lettere di ammissione alla famosissima scuola. La pratica della magia e della stregoneria nel mondo reale ha radici profonde e offre un'avventura tutta sua. Esploriamo insieme questo universo.

Maghi e streghe nel tempo

La stregoneria è stata oggetto di interpretazioni diverse lungo il corso della storia. Durante il Medioevo, le persone considerate stregoni e streghe spesso subivano persecuzioni. Tuttavia, oggi la stregoneria attrae sempre più individui desiderosi di esplorare il mondo della magia. La wicca è una delle credenze religiose che unisce elementi di diverse mitologie, druidismo e sciamanesimo ed è diventata una delle vie principali per coloro che vogliono praticare quest’arte.

Il ruolo dello stregone

Gli stregoni sono esseri umani con una capacità particolare: quella di comunicare con i defunti e le forze occulte della natura. Sono spesso associati alla chiaroveggenza e all'esorcismo ed è anche considerato un incantatore. Anche le donne praticano attività di stregoneria e in passato erano in maggioranza rispetto agli uomini.

Una certa predisposizione alla magia

Per diventare un mago o una strega secondo i principi wicca, è importante avere una predisposizione alla magia. Questa può manifestarsi attraverso il desiderio di connettersi con la natura, l'attrazione per gli animali o la presenza di sogni premonitori. Tuttavia, per diventare un wiccan, è necessario seguire un processo di iniziazione attraverso una congrega, ovvero un'assemblea di wiccan.

Risveglia il mago o la strega dentro di te

La stregoneria abbraccia diverse forme di magia bianca. Coinvolge la comprensione della natura e delle sue energie, l'uso di erbe e pietre. L'erboristeria, ad esempio, è una delle pratiche strettamente legate alla stregoneria.

La leggenda delle città dei maghi

Lo sapevi che nel mondo esistono delle città che oltre a essere famose per la loro bellezza lo sono anche per i misteri che le circondano?

In Italia, Torino, pare sia attraversata da misteriose energie e sarebbe addirittura uno dei vertici del triangolo della magia bianca assieme alle città di Praga e Lione, e contemporaneamente, farebbe parte al triangolo della magia nera con Londra e San Francisco. (Fonte: Giuditta Dembech,Torino Città Magica)

Nel cuore della Francia, nel comune di Rezay, sorge una città tradizionalmente conosciuta come "la capitale dei maghi". Qui, è possibile trovare maghi e streghe che esercitano legalmente il loro potere e la loro magia.