SEYO una grande orchestra di giovani

SEYO, per intero è Sistema Europe Youth Orchestra, un complesso strumentale e inclusivo costituito da 150 giovani talentuosi musicisti, in età compresa tra i 10 e i 18 anni e che fanno parte di Sistema Europe, la rete fondata nel 2012 che racchiude le organizzazioni e i progetti ispirati da El Sistema venezuelano, progetto sociale e modello educativo, ideato dal musicista e attivista venezuelano José Antonio Abreu, che ha generato in tutto il mondo orchestre giovanili di grande successo.

Il SEYO è un evento itinerante e ha fatto tappa in molte città europee come Londra, Milano, Madrid, Istanbul e Atene, suonando in posti spettacolari: dal Teatro alla Scala, al Royal Festival Hall o l’antico Anfiteatro di Erode Attico.

Il tema di SEYO 2024 è Song for the earth, a indicare l’importanza dell’educazione musicale che sostiene l’ambiente e contrasta il cambiamento climatico, valorizzando, al tempo stesso, l’equità sociale.

Quest’anno il SEYO arriverà a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, e il 20 luglio avrà luogo il concerto in una location suggestiva e molto vicina alle emissioni zero e altre iniziative eco sostenibili: il Cantiere Rossini, un cantiere navale di ultima generazione fatto di vetro, alluminio e legno, dalla forma di una grossa balena che sembra essere un punto d’incontro tra cielo e mare e che ogni tanto si trasforma in splendido scenario per concerti e grandi eventi.

SEYO è un momento di grande unione tra la musica e la voglia di cambiare il mondo, e dove i giovani sono i protagonisti assoluti.