Settimana europea della mobilità, che cos’è?

Stampa

Getty Images

Hai sentito parlare della Settimana europea della mobilità? Che cosa significa? Per esempio spostarsi da una parte all'altra della città senza inquinare. Ma si può? Certo, non è poi così complicato, anche se oggi nelle città si muovono migliaia di persone e, soprattutto, gli spostamenti avvengono in macchina. Risultato: tanto inquinamento. Naturalmente non tuti usano la propria macchina, in molti utilizzano gli autobus, la metropolitana, il tram, il treno... Insomma, i trasporti pubblici aiutano a ridurre l'inquinamento atmosferico. Lo sapevi che l'auto emette 4 volte più CO2 di un autobus?

La bicicletta: una scelta sostenibile

Una delle soluzioni più popolari per viaggiare in modo sostenibile è la bicicletta. È veloce, ecologica e ideale per spostarsi nelle città affollate. Molte città stanno investendo in stazioni di biciclette a pagamento, mettendone centinaia a disposizione dei cittadini. Inoltre, la bicicletta sta subendo una vera e propria rivoluzione con modelli come quelle da trasporto dotate di portapacchi anteriori o posteriori o entrambi, rimorchi su ruote e biciclette per bambini.

L'auto del futuro: ridurre le emissioni

Anche se l'auto continua ad avere un ruolo importante nella mobilità, i produttori stanno lavorando intensamente per ridurre le emissioni di CO2. Stanno sviluppando motori più efficienti ed eco-friendly. Allo stesso tempo, gli utenti stanno adottando nuove abitudini, come il car pooling e il car sharing tra privati.

Nelle città la nuova tendenza è…

Una tendenza emergente nella mobilità urbana è l'uso di rollerblade, monopattini, hoverboard, skateboard. Questi mezzi stanno guadagnando terreno e contribuendo a una mobilità più leggera ed ecologica. Ma non dimentichiamoci però che il mezzo di trasporto più ecologico, più affidabile e più antico è… camminare!