Re Carlo: la quiche è il piatto dell’Incoronazione

Il piatto ufficiale per celebrare l'incoronazione di Re Carlo III è stato pubblicato sui social della famiglia reale britannica. Si tratta di una quiche (torta salata) con un ripieno di spinaci, formaggio, fave ed erbe aromatiche. La scelta è stata fatta personalmente dal futuro re Carlo e dalla regina Camilla.

Per gli chef di corte la decisione di Sua maestà non è stata una sorpresa, è noto che Carlo adora tutto ciò che viene cucinato con uova e formaggio.

La ricetta della quiche postata in un video sulle piattaforme social della famiglia reale, è descritta così. "Una quiche profonda con un involucro di pasta frolla croccante e leggera e sapori delicati di spinaci, fave e dragoncello fresco. Da gustare calda o fredda con un'insalata verde e patate novelle bollite. Un piatto perfetto per il Coronation Big Lunch (Gran pranzo dell'incoronazione)!"

Un piatto ufficiale adatto per ogni occasione

Il capo chef reale Mark Flanagan - che ha realizzato la ricetta - ha spiegato che la quiche è un piatto facile da preparare. Inoltre, è perfetta per gli street party, le feste in strada che si terranno in tutto il paese per celebrare il weekend dell’Incoronazione di re Carlo e della regina Camilla.

Quali sono gli altri quattro piatti ufficiali dell'incoronazione?

Ovviamente, al banchetto reale non sarà servita solo la torta salata! Si gusteranno altri gustosissimi piatti cucinati da chef famosissimi, inclusa la vincitrice del Great British Bake Off 2015, Nadia Hussain.

Tacos di gamberi con salsa di ananas - realizzati da Greg Wallace Zuppa di fragole e zenzero - cucinata da Adam Handling Carrè di agnello arrosto con marinata in stile asiatico - di Ken Hom Melanzane dell'incoronazione - realizzate da Nadia Hussain

Il piatto dell'incoronazione della Regina Elisabetta II

Per l'incoronazione del 1953 Elisabetta II aveva scelto il "poulet reine Elizabeth", o come venne chiamato in seguito, "pollo dell'incoronazione". Il pollo dell’incoronazione, oggi, è spesso gustato come farcitura di sandwich e panini, ma può essere mangiato anche con l’insalata. Carlo ha scelto un piatto meno elaborato e più "green".

Invece, per il giubileo di platino, che ha celebrato i 70 anni della regina sul trono, il piatto ufficiale è stato il "pudding di platino", un dolce al limone e mandorle.