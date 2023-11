Quiz indovina la nazione dal cibo

Stampa

Sei pronto ad affrontare il nostro quiz geografico sul cibo? Alaccia le cinture e partiamo per questo viaggio intorno al mondo!

1- Sebbene sia originario della Cina, quale frutto prende il nome dalla Persia, dove gli europei lo incontrarono per la prima volta?

A) platano

B) pesca

C) ananas

D) papaia

2- Dove puoi gustare le empanadas?

A) Spagna

B) Pakistan

C) Tanzania

D) Giappone

3- Per quale motivo il frutto durian del sud-est asiatico è vietato in molti luoghi?

A) è considerato sacro

B) attira gli animali

C) è troppo pericoloso da raccogliere

D) il suo odore pungente

4- In quale paese potresti sederti a un buffet?

A) Svezia

B) Sud Africa

C) Svizzera

D) Giappone

5- Una prelibatezza scozzese, l'haggis viene servito all'interno di quale parte animale?

A) coda di alligatore

B) marsupio del canguro

C) gobba di cammello

D) stomaco di pecora

6- Il nome Wiener schnitzel usa la parola tedesca per indicare la capitale di quale nazione?

A) Danimarca

B) Paesi Bassi

C) Austria

D) Russia

7- Quale di questi alimenti prende il nome dal forno di argilla in cui viene cotto?

A) aragosta termidoro

B) falafel

C) couscous

D) pollo tandoori

8- In quale modo insolito viene cucinato il ceviche, una prelibatezza di pesce peruviana?

A) seppellendolo nella sabbia

B) sopra la lava fusa

C) senza calore

D) utilizzando la luce solare ingrandita

9- Un sudcoreano su cinque quale cibo mette in un frigorifero separato per conservalo e fsrlo fermentare?

A) injera

B) sashimi

C) kimchi

D) fo

10- Quale di questi alimenti è stato creato negli anni '30 per contribuire a stabilire un'identità nazionale?

A) toast francese

B) pasticceria danese

C) uovo scozzese

D) pad-thai

RISPOSTE ESATTE AL QUIZ

1 B Le pesche vengono coltivate in Cina da almeno 8.000 anni. Il frutto però arrivò in Persia, una regione dell'Iran. Gli antichi romani credevano che fossero stati i persiani a crearle e le chiamavano persicum, o “mele persiane”.

2 A Le empanadas sono dei fagottini cotti al forno o fritti, farciti con una varietà di ripieni, come carne, formaggio, verdure, frutta e altri ingredienti. Le empanadas sono tipiche del mondo ispanico e le trovi soprattutto in America Latina , Spagna e Portogallo, ma anche in tutto il mondo.

3 D Il forte odore del frutto del durian ha fatto sì che venisse vietato sui trasporti pubblici, negli hotel e in altre aree comuni in diversi paesi asiatici. Il noto chef Anthony Bourdain ha descritto l'odore come "bacio alla francese di tua nonna morta"

4 A Un buffet è un pasto composto da tanti piccoli piatti, spesso salumi, verdure, uova e altri ingredienti. È molto popolare nella sua patria, la Svezia.

5 D L'Haggis è tradizionalmente preparato con, tra le altre cose, il fegato, il cuore e i polmoni di una pecora. Il composto viene insaccato nello stomaco di una pecora e fatto bollire.

6 D Una sottile cotoletta di vitello impanata , la Wiener schnitzel in tedesco significa "cotoletta viennese".

7 D Alimentati dal fuoco di carbone, i forni tandoor venivano generalmente utilizzati per preparare focacce. Nel 1947 lo chef Kundan Lal Gujral iniziò a usarli per produrre il suo nuovo piatto di pollo tandoori, oggi un alimento base della cucina indiana.

8 C Per preparare il ceviche, il pesce crudo viene immerso nel succo di agrumi, il cui acido denatura il pesce. Questo lo fa rassodare come se fosse cotto al fuoco e uccide molti dei germi del pesce.

9 C Tradizionalmente, il kimchi viene conservato in vasi di terracotta e conservato sottoterra per invecchiare e fermentare, ma oggi molti optano per frigoriferi speciali con impostazioni particolari per replicare quel processo. In Corea del Sud, le case vengono progettate con spazio per ospitare più frigoriferi.

10 D Dopo aver contribuito a porre fine alla monarchia assoluta del Siam, Luang Phibunsongkhram divenne primo ministro e iniziò a emettere una serie di decreti per aiutare a unire il suo popolo alla fine degli anni '30, tra cui rinominare il paese Tailandia e creare un piatto nazionale, pad thai.

