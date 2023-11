Quanti capelli abbiamo sulla testa?

Stampa

Hai mai pensato a quanti sono i capelli sulla testa di un adulto? A seconda del colore una persona ne ha tra i 90.000 e 150.000! (Scientific American)

I capelli sono solo quelli sulla testa?

Quando si parla di capelli, probabilmente pensi a quelli che hai in testa. Ma ci sono peli su quasi ogni parte del tuo corpo, tranne sulle labbra, i palmi delle mani e le piante dei piedi. In alcune parti del corpo i peli sono molto visibili, come le sopracciglia, i “peli” della testa, delle braccia e delle gambe. Ma gli altri peli, come quelli sulla guancia, sono quasi invisibili.

E, a seconda di dove si trovano, hanno compiti diversi. La funzione dei capelli per esempio è quella di isolare dal freddo conservando il calore corporeo e proteggerci dai colpi (Britannica). Le ciglia invece difendono gli occhi diminuendo la quantità di luce e polvere che vi penetra, mentre le sopracciglia proteggono gli occhi dal sudore che gocciola dalla fronte.

Bruno, biondo o rosso: non hai lo stesso numero di capelli

Ci sono molti criteri che influenzano il numero di capelli, tra questi il sesso, l’etnia, l’età e persino condizione fisica. Ma questo numero dipende principalmente dal colore. In genere quelli chiari sono i più numerosi, circa 150.000 in media. Le persone brune avranno una media di 110.000, le persone con i capelli neri avranno circa 100.000 e le rosse avranno circa 90.000. Ma, questa cifra cambia giornalmente perché gli esseri umani ne perdono tra i 50 e i 100 al giorno.

Quanto vive un capello?

La vita media di un capello è di circa tre anni negli uomini e tra i quattro e i sette anni nelle donne. Quando un capello muore, un nuovo capello lo sostituisce, provocando la caduta del primo.

Due persone possono avere lo stesso numero di capelli?

Secondo i calcoli di Scientific American, sì. Esiste un teorema molto semplice, noto come “principio dei cassetti”, una teoria sicuramente inverosimile, ma che fu menzionata per la prima volta in un libro nel 1622, dallo studioso francese Jean Leurechon che avrebbe appunto dimostrato che ci sarebbero 8.000 persone in tutto il mondo con lo stesso numero di capelli!

Quindi, non meravigliarti se scopri di condividere la stessa quantità di capelli con un estraneo!