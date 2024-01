Quando cani, gatti, serpenti e… fanno invasione di campo

Stampa

WELLINGTON, NEW ZEALAND - NOVEMBER 07: Players hit the ground as a swarm of bees fly overhead during the Plunket Shield match between Wellington and Canterbury at Basin Reserve on November 07, 2021 in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)

Cani, gatti, serpenti e… che entrano sul terreno di gioco all’improvviso. Incuranti della partita in corso e dei tifosi sugli spalti che incitano alla propria squadra diventano i protagonisti del momento. Ecco una selezione di video foto super divertenti di animali che invadono il campo.

Un serpente velenoso in campo interrompe la partita

Un serpente marrone orientale molto velenoso ha interferito con una partita di tennis. il tennista Dominic Thiem stava gareggiando per qualificarsi per il Brisbane International, in Australia, quando un serpente è stato avvistato ai margini del campo. Il gioco si è interrotto per 40 minuti mentre il rettile, lungo 50 cm, veniva rimosso da un esperto. Dopo la partita, Thiem ha detto: «Amo davvero gli animali, soprattutto quelli esotici, ma pare si trattasse di un serpente davvero velenoso ed era vicino ai ragazzini, quindi era una situazione davvero pericolosa. È una cosa che non mi è mai capitata e che sicuramente non dimenticherò mai»».



Tutti giù per terra...

Questi giocatori di cricket di Wellington, in Nuova Zelanda, non si sono arresi e non stanno nemmeno facendo un pisolino. In realtà sono sdraiati a causa di uno sciame di api che invade il loro campo da cricket.

C'è un alpaca in campo

Oscar l'alpaca è entrato al galoppo in campo da una fattoria vicina, interrompendo una partita tra Carlton Athletic e Ilkley Town, nello Yorkshire occidentale.

Un gatto nero ha interrotto una partita di calcio della Premiere League, al Goodison Park, per diversi minuti dopo essere entrato in campo durante la partita Wolves-Everton.

Un intruso inaspettato

Per molti giocatori il sogno della loro la vita è giocare sul campo del Manchester City. E questo scoiattolo ce l'ha fatta davvero! Sfortunatamente, però, non gli è stato permesso di restare fino alla fine della partita. Il personale ha dovuto scortare il micio fuori dal campo prima dell'inizio della partita del quarto turno della English Football League Cup tra Manchester City e Wolverhampton Wanderers, all'Etihad Stadium.

Cani, gatti e serpenti, ma anche le farfalle

Cristiano Ronaldo uno dei più grandi giocatori del mondo sembra che sia amato anche dalle da… falene. Durante la finale degli Europei 2016 tra Francia e Portogallo il campo di gioco era invaso da falene. Una falena in particolare si è posata sulla faccia di Cristiano Ronaldo, mentre era a terra dolorante per un brutto infortunio, quella del tipo Autographa gamma.

E la cavalletta sul braccio

Se solo dovessi vederla sul tuo braccio potresti spaventart! Questa cavalletta gigante è saltata sul braccio dell'attaccante colombiano James Rodriguez durante una partita contro il Brasile nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2014.

Cani, gatti, serpenti non sono stati i solo protagonisti delle invasioni di campo!