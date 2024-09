Qual è la lingua più parlata al mondo?

Stampa

Shutterstock

Oggi la lingua più parlata al mondo è il cinese mandarino. Non è una sorpresa considerando che la popolazione cinese è enorme: oltre un miliardo di persone! Pensa che 1 persona su 7 nel mondo è cinese.

Perché si dice che l'inglese è la lingua più parlata?

Questo perché l'inglese è la lingua più diffusa a livello globale. È infatti la lingua ufficiale in 75 Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, l' Australia, il Sudafrica e l'Irlanda... tantissime persone lo parlano!

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'inglese si è diffuso ben oltre i confini di questi Paesi. Il motivo? Dopo la guerra, gli Stati Uniti sono diventati la superpotenza mondiale, imponendo non solo le loro invenzioni e innovazioni, ma anche la loro cultura, lo sport, le celebrità... e di conseguenza, anche la loro lingua!

L'inglese è quindi diventato la lingua internazionale per eccellenza: viene parlato da uomini d'affari, leader politici e scienziati per comunicare e condividere le loro conoscenze. Persino nelle scuole di tutto il mondo è inserita come materia da studiare.

Parlare altre lingue è utile!

Ma l'inglese non è l'unica lingua diffusa. Ci sono anche lo spagnolo, il russo, l'arabo... e il francese, lingua parlata in modo particolare in molte nazioni africane!

Dal momento che oggi si viaggia sempre di più e si lavora molto di più con i Paesi all'estero, parlare una o più lingue straniere è diventato essenziale: che si tratti di fare amicizia, vendere, comprare o anche solo ordinare al ristorante! Ecco perché, a partire dalla scuola primaria, ma in particolare dalla secondaria di primo grado è reso obbligatorio lo studio di una lingua straniera per 3 ore settimanali, per tutta la durata del corso degli studi (3 anni) e per un totale di circa 100 ore di insegnamento per anno.