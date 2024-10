Quali sono i nomi per bambini più diffusi in Italia?

Stampa

shutterstock

Potresti aver pensato a Maria, Giulia o Marco. In realtà i nomi per bambini più diffusi in Italia sono Leonardo e Sofia. Lo conferma proprio l'Istat con il Report sulla natalità e fecondità della popolazione residente nel 2023, dove purtroppo scopriamo anche che le nascite toccano un record negativo: sono state ancora meno (-3,4%) che nel 2022. E questi pochi bambini quindi come vengono chiamati? Vediamo la classifica nazionale e poi regione per regione.

I nomi per bambini più diffusi in Italia: la classifica

Ecco la classifica dei cinque nomi per bambini più utilizzati nel nostro paese:

Leonardo Edoardo Tommaso Francesco Alessandro

Leonardo si riconferma in prima posizione, che mantiene ben salda dal 2018. È apprezzato soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord Italia, mentre al Sud si preferisce Francesco. Edoardo invece è salito di due posizioni rispetto al 2022, è diventato il nome preferito in Sardegna, e ha conquistato a sorpresa il podio. Il nome preferito a Bolzano? Noah.

I nomi per bambine più diffusi in Italia: la classifica

Questi invece sono i cinque nomi per bambine che si utilizzano di più nel nostro paese:

Sofia Aurora Ginevra Vittoria Giulia

Tra le novità, proprio il nome Giulia che fino all'anno scorso era stabile sul podio, mai al di sotto della terza posizione, mentre ora è rimasto il nome più scelto solo in Puglia. Sofia piace nelle regioni del Centro-Nord, sempre a eccezione di Bolzano che preferisce Emma e della Valle d'Aosta che punta su Alice.

Al Sud invece la situazione è variegata: Sofia primeggia in Molise e Calabria, mentre in Abruzzo, Basilicata e Sicilia vince Aurora. In Sardegna il nome più scelto è Beatrice.

I nomi per bambini più scelti dai genitori stranieri

Per quanto riguarda i genitori stranieri che risiedono in Italia, i nomi più scelti per i propri figli sono:

Adam Ryan (o Rayan) Amir Matteo Leonardo

Per le bambine invece:

Sofia Sara Amira

In realtà però si tratta di una semplificazione un po' eccessiva, dal momento che questa classifica varia molto in base alla nazionalità dei genitori stessi. Ad esempio, tra la comunità rumena sono diffusi soprattutto nomi italiani come Matteo, Leonardo, Sofia ed Emma. Tra quella albanese invece è un mix in base soprattutto al genere del neonato: Aron, Liam e Amar per i maschi, Emily, Chloe e Aurora per le femmine.

I genitori marocchini preferiscono chiamare i figli maschi Adam, Amir e Rayan, mentre le figlie femmine sono Amira, Sara e Nour. Pensa ai tuoi compagni di classe, ti sembra che questa classifica rispecchi la realtà?

Il significato di Leonardo e Sofia

Ma qual è il significato dei due nomi per bambini più diffusi in assoluto in Italia? Leonardo, che ha anche la variante femminile Leonarda, è un nome di origine germanica e significa "forte come un leone", ma con un carattere molto socievole seppur ambizioso e determinato.

Sofia ha invece un'origine greca e infatti lo ritroviamo in tante parole come filosofia, teosofia e così via. Significa sapienza, saggezza. Era infatti il nome della dea greca della conoscenza, ma anche nella cultura cristiana è un nome mistico e importante. Esiste addirittura una capitale europea, Sofia in Bulgaria, che porta questo nome.

FONTE: Istat;