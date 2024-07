Quali nuovi emoji potremmo usare nel 2025?

Stampa

Sai che ogni anno selezionano e propongono nuovi emoji? Ormai le faccine sono diventate uno strumento di comunicazione indispensabile per esprimerci sui telefonini e gli altri dispositivi digitali. Le piccole icone colorate ci aiutano a esprimere emozioni, idee e risposte in modo immediato. Hanno persino una Giornata Mondiale che le celebra: il 17 luglio è il World emoji day. Insomma, gli emoji non sono solo popolari, ma anche un fenomeno culturale che riflette tendenze, culture ed evoluzioni sociali globali.

Le proposte dei nuovi emoji per il 2025

Per il prossimo anno, l'Unicode Consortium, l'organizzazione internazionale che coordina lo sviluppo del sistema di codifica dei caratteri, sta lavorando su proposte innovative per l'aggiornamento emoji 16.0 previsto per il 2025.

Tra i candidati a diventare parte del nostro vocabolario digitale ci sono otto nuovi emoji: una macchia di vernice, simbolo di creatività; un albero senza foglie, che può esprimere cambiamento o quiete; un viso stanco con borse sotto gli occhi, perfetto per rappresentare la fatica quotidiana; un'arpa, che tocca le corde della musica tradizionale; una pala, strumento di lavoro e di avventura; un'impronta digitale, simbolo di identità; una radice, rappresentazione di crescita e stabilità e la bandiera di Sark, una piccola isola del Canale della Manica con poco più di 600 abitanti, che celebra la diversità geografica e culturale.

Chi sceglie le nuove emoji?

Il processo di approvazione delle emoji è molto selettivo e si basa su criteri rigorosi come la rappresentatività culturale, la frequenza di richiesta e la chiarezza. Chiunque può inviare proposte, da organizzazioni a singoli individui, e ogni proposta viene sottoposta a revisioni e discussioni approfondite che possono durare anni. L'obiettivo è garantire che ogni nuovo simbolo sia universale, inclusivo e utile per la comunicazione digitale.

Curiosità

Il record per il maggior numero di nuovi emoji aggiunti in un anno appartiene al 2020, anno in cui sono stati introdotti 117 nuovi emoji. Questo aggiornamento ha incluso diverse nuove tonalità di pelle per i gesti delle mani e simboli come la "donna incinta", arricchendo la diversità e l'inclusività del linguaggio delle faccine.

Tra le aggiunte più originali degli ultimi anni figurano il "viso che si scioglie" e il "cuore con il fuoco", che mostrano come le emoji si evolvono per esprimere nuove emozioni e stati d'animo in modi sempre più creativi e d’impatto.

Attenzione però, i disegni mostrati potrebbero non quelli finali che vedrete sui vostri dispositivi digitali a partire dal 10 settembre. Emojipedia mostra solo un esempio degli emoji creati (per il nono anno consecutivo) da Joshua Jones, responsabile del design dell'organizzazione. In pratica sono degli "emoji bozza" che in seguito i vari fornitori adatteranno al loro stile, anche se già si conoscono alcune informazioni su come queste emoji potrebbero apparire sui dispositivi Android.

Cosa sono gli “emoji bozza”?

Sono icone che Unicode non ha ancora formalmente approvato, quindi potrebbero subire modifiche fino alla data di approvazione prevista per il 10 settembre 2024. Tuttavia, dal 2017 Unicode ha approvato tutte le bozze proposte.