Qual è il grattacielo più alto del mondo?

Quando senti la parola grattacielo, cosa immagini? Probabilmente pensi a edifici altissimi che sembrano toccare il cielo, vero? Il termine grattacielo (skyscraper, in inglese) è nato negli Stati Uniti alla fine nel 1880 e si applicava a strutture di 10-20 piani. Tuttavia, con il trascorrere del tempo e l'evoluzione delle tecniche di costruzione, il termine ha cominciato a definire edifici di altezza eccezionale, spesso oltre i 40 o 50 piani.

Chi stabilisce che un edificio è un grattacielo?

Secondo il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede a Chicago (Usa), un edificio è considerato "alto" se ha più di 14 piani e supera i 50 metri di altezza. Scopriamo insieme i più alti del mondo.

Jeddah Tower: il grattacielo dei record

Gli appassionati di grattacieli non stanno nella pelle perché la Jeddah Tower, attualmente in costruzione in Arabia Saudita, si appresta a conquistare il nuovo record mondiale in altezza. Una volta completata, si proietterà verso il cielo raggiungendo l'incredibile quota di 1000 metri, superando di quasi 200 metri il suo più diretto concorrente: il Burj Khalifa.

Alto, ma non abbastanza...

Il Burj Khalifa, a Dubai, riamane ancora il detentore del titolo di grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 metri. Oltre per la sua stupefacente altezza è anche noto per avere il primato per altri record, tra cui quello per l'ascensore più alto in un edificio 504 metri, per il maggior numero di piani (163) e per il ristorante a 441,3 metri di altezza.

Merdeka 118, il secondo grattacielo più alto al mondo

Con i suoi 679 metri questo grattacielo si trova a Kuala Lampur, capitale della Malesia. Il suo nome è ricco di significati: il termine "merdeka" significa “giorno dell’Indipendenza”, per commemorare per l’appunto l’indipendenza del Paese. Mentre 118 rappresenta il numero dei piani dell'edificio.

Shanghai Tower, un grattacielo sostenibile

Questo grattacielo non solo è il più alto della Cina con i suoi 632 metri, ma si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità utilizzando tecnologie sofisticatissime tra cui sensori intelligenti, turbine eoliche, raccolta dell’acqua piovana e sistemi ad alta efficienza energetica.

Makkah Royal Clock Tower

Nel cuore della Mecca, in Arabia Saudita, si trova la Makkah Royal Clock Tower, la torre con orologio più alta del pianeta, che si eleva fino a 601 metri. Questa torre non solo raggiunge un'altezza impressionante, ma sfoggia anche i quadranti (in ogni lato della torre) più grandi al mondo, con una superficie di 43 metri quadrati ciascuno. Posizionata a soli pochi passi dalla Masjid al-Haram, l'imponente Sacra Moschea, cinque volte al giorno, l'orologio della torre richiama i fedeli alla preghiera, illuminandosi con migliaia di luci LED e diffondendo il suono tramite potenti altoparlanti. Nei giorni di cielo sereno la torre dell'orologio può essere vista da una distanza di ben 25 chilometri.

Centro finanziario Ping An

Con i suoi 599 metri di altezza e 115 piani il Ping An Finance Center si trova nel cuore del distretto Fuitan, a Shenzhen, ed è il secondo edificio più alto della Cina e il quarto più alto del mondo, dietro solo al Burj Khalifa, alla Torre di Shanghai e alla Torre dell'Orologio Reale della Mecca. Il grattacielo oltre a essere un importante centro finaziario ospita negozi e ristoranti.

Lotte World Tower

Questa torre che domina il panorama di Seoul è l'edificio più alto della Corea del Sud con 555 metri e 123 piani. È un punto di riferimento per eventi e celebrazioni, inclusi gli spettacoli pirotecnici di Capodanno.

One World Trade Center

Rappresenta una potente testimonianza di resilienza e speranza. Il One World Trade Center, eretto nel sito del Ground Zero, a New York è alto 541 metri ed è un simbolo di rinascita dopo l'11 settembre 2001.