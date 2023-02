Privacy, libri e video da leggere e guardare per la protezione dei dati personali

Stampa

Getty Images

Come tutelare la tua privacy quando usi lo smartphone o navighi in Internet? Qui troverai alcuni libri, siti e film per approfondire un tema di stretta attualità nel mondo.

LIBRI CONSIGLIATI

La guerra dei like

Autore: Alessia Cruciani

Editore: Bur ragazzi

Prezzo: 10 €

Cristiana, terza media, sogna di diventare ballerina. Ruggero ha un gran senso dell’umorismo e colleziona i voti più alti. Entrambi diventano vittime di bullismo a scuola. Non si tratta di violenza fisica ma via social. Riusciranno i ragazzi a trovare il coraggio per reagire? Età: da 11 anni.

Cyberbulli al tappeto

Autori: Teo Benedetti, Davide Morosinotto

Editore: Editoriale Scienza

Prezzo: 13,90 €

Un manuale divertente su come usare Internet senza correre rischi. Il mondo della rete è fantastico ma anche pericoloso e popolato da troll, hater e fake. Per combatterli ci vuole un addestramento speciale! Età: da 10 anni.

Penso, Parlo, Posto

Autori: Carlotta Cubeddu, Federico Taddia

Editore: Il Castoro

Prezzo: 12,50 €

Si parte dal Manifesto della comunicazione non ostile per fare proposte su come cambiare il modo di usare i social e comunicare online. Un testo di riferimento per ragazzi e adulti e ricco di illustrazioni, fumetti, schemi, domande e risposte. Età: da 11 anni.

Siti consigliati

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sul sito gpdp.it trovi una sezione dedicata ai minori con una collezione di video che ti spiegano in modo semplice come tutelare la tua privacy quando usi smartphone, tablet e pc, quando sei sui social network e pubblichi foto o video. Inoltre

trovi indicazioni sugli smartoys.

www.suspi.ch/DFA

Il Dipartimento di formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SupSI) ha prodotto una serie di video semplici ed efficaci sui temi della protezione dei dati, sulle leggi in tema di privacy, sulle pubblicità ecc. Merita dare loro un’occhiata.

QUESTI LIBRI, FILM E VIDEO SONO PER I GENITORI E GLI INSEGNANTI

Il lupo furbo e il cavallino

Autore: Christian Stocchi

Editore: Bur Rizzoli

Prezzo: 15 €

Favole da leggere a casa o a scuola per connettersi con i nativi digitali e parlare delle opportunità e dei rischi della rete. Si parla di temi “forti” come cyberbullismo e ansie sociali, ma anche delle questioni relative alla protezione dei dati personali e agli acquisti on line.

LA PRIVACY SPIEGATA SEMPLICE AI PIÙGIOVANI (E AI LORO GENITORI)

Autore: M. Massimi e G.

Editore: Scorza (Mondadori Università),

Prezzo: 12 €

Sharenting, giocattoli connessi e l’età dei social... temi trattati in modo discorsivo e con tanti esempi tratti dalla realtà.

FILM: THE SOCIAL DILEMMA

Regista: Jeff Orlowski

Piattaforma: Netflix

Racconta la vita di Ben, un ragazzo a cui la madre ha vietato lo smartphone per una settimana. Già dopo due giorni Ben ha sintomi di astinenza. La storia è intervallata da interviste a ex dipendenti di Google e di altri social che dicono di aver creato strumenti utili ma rischiosi.

VIDEO: THE SOCIAL MEDIA GENERATION ANIMATED

Autore: Mark Maron

Su YouTube

I social network sono diventati i tecno-genitori anche degli adulti. Peccato che rendano le persone fragili e e insicure.

Durata: 2 minuti.