Pumpkin spice latte. La bevanda di Halloween

Pumpkin Spice Latte! Anche se può sembrare un nome complicato, questa è una famosa bevanda autunnale molto amata dagli americani. Nasce da un'idea della nota caffetteria Starbucks che l’ha resa un vero e proprio simbolo dell’autunno da legare alla festa di Halloween, infatti Starbucks la vende esclusivamente nel mese di ottobre.

Pumpkin Spice Latte in italiano si può tradurre cappuccino alla zucca o latte speziato alla zucca. Curiosi di assaggiarlo?

Ecco la ricetta da fare a casa del Pumpkin Spice Latte

Ingredienti per 4 persone

2 stecche di cannella

600 grammi di zucchero

500 ml di acqua fredda

1/4 di cucchiaino di cannella in polvere

2/4 di cucchiaino di zenzero in polvere

1/4 di cucchiaino di noce Moscata

600 ml di latte

300 ml di caffè decaffeinato o orzo solubili

Panna montata (a scelta)

4 cucchiai di polpa di zucca o zucca in barattolo

Preparazione

Prima di tutto bisogna preparare lo sciroppo.

Mescola lo zucchero con l'acqua e porta tutto a ebollizione tenendo la fiamma bassa.

Quando lo zucchero sarà sciolto aggiungi le stecche di cannella, le spezie e la polpa di zucca tenendo sempre la fiamma bassa e continuando a mescolare per 5 minuti.

Poi togli tutto dal fuoco, versa lo sciroppo dentro un barattolo di vetro a chiusura ermetica, lascialo raffreddare poi metti il barattolo in frigo;

Scalda il latte portandolo quasi al punto di ebollizione e intanto versa 2 cucchiai dello sciroppo di zucca fatto in precedenza dentro ogni tazza.

Prepara il caffè o orzo (puoi usare quelli solubili facilissimi da preparare, basta scioglierli in acqua calda) e versali caldi con il latte, usa un frullino per montare tutto e formare la schiuma.

Se vuoi puoi aggiungerci della panna montata e il tuo Pumpink Spice Latte è pronto per essere gustato.

Non scordarti mai di chiedere sempre aiuto a un adulto quando armeggi in cucina e buon Halloween!