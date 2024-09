Annuncio dell’Hogwarts Express alla stazione di King’s Cross: perché quest’anno non c’è stato?

Stampa

"L'Hogwarts Express è in partenza dal binario 9 e 3/4". Il tanto atteso annuncio arrivava ogni anno, puntuale alle 11:00 del 1° settembre, alla stazione di King's Cross di Londra. La stessa da dove Harry Potter e i suoi amici prendevano il treno ogni anno per tornare alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Una tradizione che riuniva tantissimi fan del maghetto e che si è tenuta fino a settembre 2023. Quest'anno invece il celebre annuncio non è stato diffuso: come mai?

La ragione principale è legata alla sicurezza e all'agibilità della stazione. King's Cross infatti è uno dei più importanti snodi ferroviari di Londra e ogni giorno passano per quei binari centinaia di pendolari che si recano al lavoro, all'università o a scuola. Negli anni, l'evento del 1° settembre era diventato sempre più partecipato dai Potterhead, la comunità di fan del personaggio di J.K. Rowling, e ormai si creava una folla tale da impedire qualsiasi altro movimento all'interno della stazione.

Così, tra la delusione dei tantissimi appassionati, è stato deciso di sospendere l'annuncio dal vivo, con relativo aggiornamento del tabellone che spesso confondeva i reali pendolari, e trasformarlo in un evento online. Certo, non altrettanto entusiasmante. Diverse persone infatti si sono comunque riunite nella grande sala d'aspetto della stazione, dove si trova anche l'installazione del carrello con i bagagli che attraversa il muro, e hanno accolto il mancato annuncio con un lungo "buuu".

Come sicuramente saprai, per raggiungere il binario 9 3/4 dove il treno rosso fiammante aspettava gli studenti, Harry, Ron, Hermione e gli altri dovevano attraversare un muro di mattoni tra il binario 9 e il binario 10. Vuoi sapere una curiosità? Questi due binari non esistono! O meglio, alla stazione di King's Cross sono utilizzati solo per comunicare con altre ferrovie interne alla città.

La scena infatti è ambientata a King's Cross, ma J. K. Rowling l'ha descritta pensando a un'altra stazione, a giusto un paio di fermate di metropolitana, quella di Euston, dove in effetti i binari 9 e 10 vengono regolarmente utilizzati. Per le riprese del film sono stati quindi utilizzati i binari 4 e 5, mentre alcune scene sono girate nella stazione di St. Pancras che si trova esattamente dall'altra parte della strada.

