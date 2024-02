Perché il 29 febbraio è il giorno bisestile?

Stampa

Può sembrare una scelta strana, ma le origini del 29 febbraio hanno una lunga storia e la spiegazione è un è un po’ complicata. In molti credono che l'anno bisestile si verifichi una volta ogni quattro anni, ma non è sempre così.

Perché abbiamo l'anno bisestile?

Un anno solare dura in genere 365 giorni che è il tempo necessario alla Terra per completare un’orbita attorno al Sole. Ma 365 è in realtà un numero arrotondato. La Terra impiega 365,242190 giorni per orbitare attorno al Sole, ovvero 365 giorni 5 ore 48 minuti e 56 secondi, ed chiamato anno siderale.

L'anno siderale è leggermente più lungo dell’anno solare e le 5 ore, 48 minuti e 56 secondi in più devono essere aggiunte in qualche modo. Se non tenessimo conto di questo tempo extra, le stagioni inizierebbero a essere sfalsate. Tutto questo sarebbe complicato, perché in un periodo di circa 700 anni le nostre estati, che nell'emisfero settentrionale ci aspettiamo a giugno, inizierebbero a verificarsi a dicembre!

Aggiungendo un giorno in più ogni quattro anni, i nostri anni solari si allineano all'anno siderale, ma in realtà neanche questo è del tutto corretto.

Perché gli anni bisestili non sono sempre ogni quattro anni?

La matematica dimostra che nell'arco di quattro anni la differenza tra l'anno solare e l'anno siderale, non è esattamente di 24 ore. In realtà è di 23.262222 ore. Si deve ancora arrotondare! Aggiungendo un giorno bisestile ogni quattro anni, allunghiamo il calendario di oltre 44 minuti. Nel corso del tempo, questi 44 minuti extra, causerebbero anche uno spostamento delle stagioni nel nostro calendario. Per questo motivo non ogni quattro anni è un anno bisestile.

La regola dell'anno bisestile

Se l'anno è divisibile per 100 ma non divisibile per 400, l'anno bisestile viene saltato. L’anno 2000, ad esempio, è stato un anno bisestile, ma gli anni 1700, 1800 e 1900 non lo sono stati. La prossima volta che si salterà un anno bisestile sarà nel 2100.

Se sei nato nell'anno bisestile...

Un anno "normale" dura 52 settimane e 1 giorno. Ciò significa che se un anno il tuo compleanno dovesse cadere di lunedì, l’anno successivo dovrebbe cadere di martedì. Tuttavia, l’aggiunta di un giorno in più durante un anno bisestile, significa che il tuo compleanno “salta” di un giorno. Così, anziché cadere di martedì come succede, durante un anno bisestile il tuo compleanno “salta” il martedì e cade di mercoledì.

Occhio! Se sei nato il 29 febbraio, non significa che festeggi un compleanno ogni quattro anni. Ogni tre anni puoi festeggiare il tuo compleanno il 1 marzo.

Curiosità e tradizioni nel mondo durante il 29 febbraio

Il giorno degli scapoli, conosciuto come Ladies' Privilege, è una tradizione irlandese che permette alle donne di fare la proposta di matrimonio agli uomini il 29 febbraio. Naturalmente, oggi, le donne possono fare la proposta di matrimonio agli uomini in qualsiasi giorno dell'anno, ma si suppone che questa tradizione risalga al V secolo e si basa sulla leggenda di Santa Brigida e San Patrizio. Si dice che Brigida si sia lamentata con Patrizio dicendo che le donne aspettano troppo a lungo per sposarsi, perché gli uomini tardano a fare la proposta. Lei chiese di dare alle donne l'opportunità di sposarsi.

In Grecia, tradizionalmente è sconsigliato sposarsi nell'anno bisestile - e soprattutto in un giorno bisestile. La tradizione dice che ogni matrimonio che avviene nell'anno bisestile finisce con un divorzio.

In Scozia sono soliti credere che il giorno bisestile sia quello in cui le streghe vanno a creare problemi. Alcuni scozzesi considerano ancora oggi che nascere il 29 febbraio porti sfortuna.

Al contrario, alcune culture lo considerano un compleanno fortunato. Alcuni astronomi ritengono addirittura che se il proprio compleanno cade in un giorno bisestile, si diventa particolarmente dotati.

