Olimpiadi di Parigi 2024: i momenti più condivisi sui social media

Stampa

Getty Images

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state un evento ricco di emozioni, e alcuni momenti hanno catturato l’attenzione dei social media, diventando virali in pochissimo tempo. Ecco una selezione dei più memorabili.

Stephen Nedoroscik, il ginnasta del cavallo con maniglie

Il ginnasta americano Stephen Nedoroscik ha fatto parlare di sé non solo per la sua eccezionale performance nel cavallo con maniglie, che ha portato agli Stati Uniti la prima medaglia olimpica in questa disciplina dopo 16 anni, ma anche per la sua personalità fuori dal comune. Durante le attese tra una gara e l’altra, è stato immortalato mentre risolveva un cubo di Rubik in meno di dieci secondi e mentre faceva un pisolino prima della sua esibizione, conquistando così il pubblico con il suo atteggiamento rilassato e sereno.

Simone Biles, la GOAT di soprannome e di fatto!

Impossibile non menzionare Simone Biles, una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi. Con tre medaglie d'oro e una d'argento, Biles ha consolidato il suo status di GOAT è l’acronimo di Greatest of All Time (tradotto in italiano la più grande di tutti i tempi), ma anche la traduzione italiano di capra. Dopo aver vinto l’oro nella finale all-around, ha sfoggiato una collana personalizzata con un ciondolo a forma di capra, simbolo appunto del suo soprannome. Questo gesto ha generato reazioni contrastanti, ma Biles ha risposto con il suo solito spirito, affermando che sa di essere la migliore e che la collana ne è solo un promemoria.

Kim Ye-ji, la tiratrice di "ghiaccio"

La tiratrice sudcoreana Kim Ye-ji ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua incredibile freddezza in gara e al suo particolare look. Tra gli accessori che hanno attirato l’attenzione, un peluche a forma di elefante fissato al suo asciugamano, oltre a sofisticati occhiali da tiro. In realtà, il peluche è un portafortuna che appartiene a sua figlia e gli occhiali chiamati "blinder, composti da una lente paraocchi e un'iride meccanica: aiutano gli atleti a concentrarsi sul bersaglio, evitare la sfocatura e ad aumentare la messa a fuoco visiva.

Il mistero dei muffin scomparsi:

Un altro momento che ha fatto parlare è stato il "mistero" dei muffin al cioccolato scomparsi nel Villaggio Olimpico. Il nuotatore norvegese Henrik Christiansen ha rivelato su TikTok di essere il responsabile di queste sparizioni, conquistando i cuori dei fan per il suo amore per i dolci, tanto che i suoi video sono diventati virali.

Gabriel Medina, il surfista che vola

Il surfista brasiliano Gabriel Medina ha fatto la storia con il punteggio più alto su una singola onda nella storia delle Olimpiadi. Tuttavia, è stata una foto in cui sembra sospeso in aria dopo aver cavalcato un’onda a renderlo virale sui social. Questo momento ha sottolineato la sua abilità e il suo carisma, facendolo apparire quasi come se stesse volando.

Adrian Carambula e lo skyball nel beach volley

Adrian Carambula, noto come "Mister Skyball", ha affascinato il pubblico con il suo caratteristico servizio nel beach volley. Lo "skyball" è un servizio che manda la palla altissima, disorientando gli avversari e creando un effetto spettacolare che ha attirato l'attenzione di tutti.

Celebrità che fanno il tifo

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno visto la partecipazione di molte celebrità che hanno tifato per i loro atleti preferiti. Tra i nomi più noti avvistati sugli spalti ci sono stati Snoop Dogg (nella foto), Lady Gaga, Ariana Grande e Tom Cruise, tutti presenti per sostenere Simone Biles e altri campioni olimpici.