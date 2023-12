Metropolitana, qual è la stazione più bella, più antica o… più grande del mondo?

Stampa

Le stazioni della metropolitana di grandi città come Napoli, Parigi, Mosca, New York, Stoccolma, spesso sono delle vere opere d'arte tanto da affascinare passanti e viaggiatori per la loro bellezza e originalità. Ma esiste davvero la stazione della metropolitana più bella del mondo? Sebbene la bellezza sia un dato soggettivo, possiamo ammettere che alcune stazioni si distinguono per la loro unicità e c'è sempre una stazione della metropolitana pronta a sorprenderti.

Napoli e la stazione Toledo: un capolavoro artistico

La stazione Toledo, a Napoli, è considerata tra le più belle al mondo. Fa parte del progetto della linea metropolitana 1 chiamata “Metro dell’arte”: una serie di fermate progettate da architetti all’avanguardia, dove le decorazioni non lasciano nulla al caso e ogni fermata ha la sua particolarità. La "regina" appunto è la la stazione Toledo, progettata dall'architetto catalano Óscar Tusquets Blanca. È stata realizzata da diversi artisti, tra cui William Kentridge e Bob Wilson. Il tema è il mare, quando si entra nella stazione sembra di trovarsi tra gli abissi dell’Oceano quando si arriva nella hall sotterranea, dominata dal Crater de Luz.

Metropolitana o... sottomarino?

A Parigi, la stazione Arts et Métiers si erge come un'opera d'arte sottomarina ispirata al famoso romanzo di Jules Verne, "Ventimila leghe sotto i mari". La stazione si trova sulla Linea 11 della metropolitana parigina, realizzata da François Schuiten nel 1994, rende omaggio al Museo delle Arti e Mestieri che si trova sopra la stazione omonima.

Mosca tra le più belle al mondo

Le stazioni della metropolitana di Mosca sono note per le loro spettacolari decorazioni con marmi e mosaici risalenti all'era sovietica, queste stazioni sono vere e proprie attrazioni museali. Tra le più note ci sono Ploshchad Revolyutsii, Novoslobodskaya (nella foto sotto) e Kievskaïa sono solo alcune delle più belle di Mosca.

La stazione più antica del mondo

La stazione di Paddington a Londra, inaugurata nel 1863, è considerata la stazione della metropolitana più antica del mondo. Da una semplice linea per locomotive a vapore, è diventata parte integrante della rete metropolitana della città.

La stazione più grande del mondo

La stazione di Canary Wharf a Londra si distingue come la stazione della metropolitana più grande al mondo. I criteri per questo primato sono diversi e si possono considerare per via del numero di passeggeri che vi transitano ogni giorno, per le numerose banchine, i collegamenti sotterranei e le passerelle pedonali. Progettata dall'architetto Norman Foster, questa stazione moderna presenta un tetto in vetro che offre una generosa illuminazione naturale.

La stazione più profonda del mondo

La stazione della metropolitana Arsenalna è la più profonda del mondo e si trova a Kiev, in Ucraina. Questa stazione è situata a una profondità di 105,5 metri e fu progettata come rifugio antiatomico. Per raggiungere i binari è necessario un "lungo viaggio" in scala mobile.