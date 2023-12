Mercatini di Natale, un viaggio da nord al sud Italia

Stampa

Da nord a sud ogni città e regione d'Italia offre un'esperienza unica durante la stagione delle festività. Esploriamo insieme alcuni dei mercatini di Natale più caratteristici dove ogni bancarella è una sorpresa.

I mercatini natalizi del Trentino sono i più rinomati, tra quelli più significativi spicca il mercatino di Natale di Trento. Ma ce ne sono a Molveno, Madonna di Campiglio e Rovereto. In realtà, i mercatini di Natale dell'Alto Adige sono i più antichi in Italia e traggono la loro tradizione dalla cultura tedesca e una lunga storia rimasta intatta nel corso degli anni. Come vuole la tradizione vengono preparati i principali piatti della cucina tirolese e poi esposti sulle bancarelle. Qui puoi gustare canederli, strudel di varietà, grostl e marmellate fatte a mano.

Mercatini di Natale città per città

A Bolzano il famoso mercatino di Natale si svolge in Piazza Walther ed è uno dei più noti in Italia. Qui, le tradizionali casette ospitano la gastronomia tipica della zona, con piatti come lo strudel e il vin brulé. Da Bolzano, è possibile esplorare con il Trenatale del Renon Collalbo e di Soprabolzano, due paesini nel Renon.

A Vipiteno, la tradizione dei mercatini di Natale altoatesini raggiunge il culmine. Questa cittadina, situata a soli 50 km da Innsbruck, condivide tradizioni culinarie e natalizie con il Tirolo. Le casette di legno offrono profumi di mele fritte e strauben e il vin brulé speziato come da tradizione.

A Merano, si tiene uno dei mercatini di Natale più importanti della tradizione altoatesina, con visite guidate della città, giostre antiche per i bambini e prodotti artigianali locali di alta qualità. Si svolge in Piazza della Rena e nelle vie circostanti.

Bressanone ospita uno dei mercatini di Natale più belli dell'Alto Adige in Piazza Duomo, con gastronomia e artigianato della Valle Isarco. Questi mercatini vantano una tradizione antica di almeno 500 anni, come molti altri dell'Alto Adige.

A Brunico l'elemento distintivo dei mercatini di Natale è la degustazione gratuita di prodotti enogastronomici locali.

In Friuli Venezia Giulia

Trieste si trasforma in un incantevole scenario natalizio con l'arrivo del Natale. Le celebrazioni natalizie risuonano nelle piazze e nei vicoli della città e culminano con le celebrazioni del Capodanno Greco-Ortodosso. I mercatini natalizi si svolgono in Piazza Sant’Antonio e Piazza della Borsa, offrendo una varietà di articoli da regalo, decorazioni festive, prodotti fatti a mano e delizie culinarie, riflettendo il calore e la convivialità dei mercati tipici del Centro Europa.

Valle d'Aosta

Il centro storico di Aosta si trasforma in un villaggio natalizio con oltre 50 chalet di legno e prodotti enogastronomici locali. Nei dintorni di Aosta, ci sono altri mercatini di Natale da non perdere, come quelli del castello di Fénis, di Introd e il presepe vivente del Castello di Bard.

Piemonte

A Viverone, in provincia di Biella oltre al tradizionale mercatino di Natale, ci sono spettacoli, artisti di strada, acrobati e luci.

Liguria

A Finale Ligure, in Liguria, ogni anno viene costruito uno dei villaggi di Natale più belli d'Italia, con la possibilità di dormire a casa di Babbo Natale, spettacoli, cene con Babbo Natale, pattinaggio sul ghiaccio, visite alla bottega dei regali e incontri con gli elfi.

Mercatini di Natale in Toscana

Nelle città e nei borghi della Toscana, i mercatini di Natale iniziano a metà novembre e durano fino alla fine della stagione natalizia. I più caratteristici sono quello di Chianciano Terme, che trasforma il centro storico in un villaggio natalizio dal 24 novembre al 6 gennaio 2024, e i mercatini di Montecatini Terme, con il centro storico del borgo medievale allestito per l'occasione, e Montepulciano, che offre casette di legno, artigianato, cibo da strada e spettacoli dal 19 novembre al 6 gennaio 2024. A Pisa, c'è anche la Fabbrica di Natale dall'8 all'11 e dal 16 al 18 dicembre 2023.

Firenze è la sede di numerosi mercatini di Natale, con Piazza di Santa Croce che ospita un mercatino classico in perfetto stile tedesco con dolci e specialità tipiche come il panpepato e lo strudel.

Arezzo si trasforma in una città natalizia con il Mercatino Tirolese, il Villaggio di Natale Lego, una ruota panoramica e numerosi eventi durante la stagione natalizia, che va da fine novembre al 1 gennaio 2024. In Piazza Grande, troverete 34 casette di legno disposte intorno a una grande baita.

E in Umbria...

Il centro storico di Perugia ospita numerosi mercatini di Natale durante la stagione natalizia, creando un'atmosfera incantata. Caratteristici sono i mercatini di Natale in tutta l'Umbria come quelli di Gubbio, dove puoi ammirare l'albero di Natale più grande del mondo.

In Lombardia

Il programma dell'Avvento a Milano è ricco di eventi, con il Villaggio delle Meraviglie a Porta Venezia, giochi, luci ed eventi adatti ai bambini e la fiera secolare Oh Bej! Oh Bej! in occasione di Sant'Ambrogio, dove è possibile trovare idee regalo interessanti. In Piazza Duomo, invece, si svolge un classico mercatino di Natale in stile tedesco.

Emilia Romagna

Grazzano Visconti, un borgo della provincia di Piacenza, è uno dei borghi più belli dell'Emilia-Romagna. Durante la stagione natalizia, il borgo ospita mercatini con giocolieri, artisti di strada, espositori di artigianato e gastronomia attentamente selezionati, una ruota panoramica e la casa di Babbo Natale. Questo borgo è noto per le sue strutture costruite in stile medievale nei primi anni del 900.

Arriviamo in Campania...

A Limatola, in provincia di Benevento, si trova uno dei mercatini di Natale più belli d'Italia, con giullari, cortei medievali, falconieri, stand gastronomici, musica, canti e la magica casa di Babbo Natale.

Buone feste!