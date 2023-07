Madame le canzoni e le collaborazioni famose

Stampa

Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è nata a Creazzo (Vicenza) il 16 gennaio 2002. La sua musica viene definita urban e i suoi testi sono molto raffinati: non a caso adora il sommo poeta Dante Alighieri.

Ha esordito a 16 anni con il brano Anna, che viene subito notato dalla critica. Ma il vero successo arriva per caso: un giorno il calciatore Cristiano Ronaldo condivide con i suoi 7,5 milioni di follower Instagram il brano di Madame Sciccherie: da lì inizia il volo di una carriera straordinaria!

Una passione trasmessa dal papà

La passione per la musica è nata quando la rapper era ancora una ragazzina. E grazie a suo papà, un grande appassionato di musica, inizia anche a studiare pianoforte, mentre la sua mamma all’inizio non era molto d’accordo.

L’origine del nome Madame, le canzoni famose e le collaborazioni

Il nome d'arte è nato quando ai tempi della scuola giocava con le sue amiche inventando nomi per Drag Queen. Quindi è venuto fuori il nome “Madame Wild”, che la cantante in seguito ha scelto come nome d’arte accorciandolo.

La sua carriera però inizia ufficialmente nel 2018, all’età di 16 anni, quando la rapper firma un contratto con l’etichetta Sugar Music. Nello stesso anno debutta con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. E alla fine dell’anno pubblica il suo secondo singolo Sciccherie, che diventa un grande successo e afferma la cantante sulle scene del panorama musicale.

Le collaborazioni

Madame inizia a collaborare con alcuni celebri nomi del settore. Nel 2019 prende parte al brano Farabutto, che fa parte dell’EP Assurdo di Tredici Pietro e Mr. Monkey. Nello stesso anno pubblica anche i singoli 17 e La promessa dell’anno. In seguito collabora con Rkomi nel brano Rosso di Night Skinny, con Ensi in Mira e con Marracash.

L'album Madame

Nel 2020 è il turno di Baby e Sentirmi, singoli che lasciano poi spazio ad altre collaborazioni con Elodie, Dardust, Tedua e i Negramaro. Si chiude l'anno con la pubblicazione del singolo Clito e con l’ospitata a X Factor. Dopo le collaborazioni con Fabri Fibra ne Il Mio Amico e Mace, Madame partecipa a Sanremo con il pezzo Voce. Nel marzo 2021 pubblica l’album omonimo Madame.

Nel 2023 partecipa al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il bene nel male piazzandosi nella top ten, più precisamente al settimo posto, ricevendo riconoscimenti sia dalla critica sia dal pubblico per il testo e l'interpretazione del brano. A marzo 2023 è uscito il suo secondo album di inediti, intitolato L'amore.