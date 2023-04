Luna rosa, la luna piena di aprile

Stampa

Ami lo spazio e non vuoi perderti il prossimo evento celeste? Allora armati di binocolo e puntalo verso il cielo. Vedrai la luna piena di aprile, nota anche come "luna rosa", visibile nelle prime ore di giovedì mattina alle 4.35 UTC (Tempo coordinato universale), le 6.35 ora italiana.

A parte il nome suggestivo, "luna rosa", si tratta di uno degli eventi celesti più belli e facili da osservare anche a occhio nudo purché le condizioni meteorologiche siano favorevoli e l'osservazione venga fatta in un luogo lontano da fonti di inquinamento luminoso. Tuttavia, se non riesci a osservare la "luna rosa" a causa dell'orario in cui si manifesta pienamente, non preoccuparti, perché non tutto è perduto! Sarà un mese pieno di altri eventi celesti.

CHE COS'ALTRO POSSIAMO VEDERE NEL CIELO DI APRILE?

Secondo la Nasa con il progredire di questo ciclo lunare, nel cielo di aprile saranno visibili anche tre pianeti, Venere il più luminoso, Mercurio e Marte (il meno luminoso dei tre). Marte sembrerà spostarsi verso ovest ogni sera (mentre la Terra si muove intorno al Sole). Venere e Mercurio inizialmente luminosi sembreranno muoversi lentamente nell'altra direzione. L'11 aprile Mercurio raggiungerà il suo massimo sopra l'orizzonte (al termine del crepuscolo), dopodiché ricomincerà a calare verso l'orizzonte. Mercurio passerà tra la Terra e il Sole il primo maggio. Il 2 maggio Venere raggiungerà il suo punto più alto sopra l'orizzonte (alla fine del crepuscolo), dopodiché ricomincerà a spostarsi verso l'orizzonte.

PERCHÉ SI CHIAMA LUNA ROSA?

In molte culture venivano dati dei nomi alle lune piene durante i vari periodi dell'anno come metodo per tenere traccia del passare dei mesi e delle stagioni. Questo nome è stato dato alla luna piena di aprile dai nativi americani in omaggio a un fiore di campo di colore rosa (Phlox subulata) che negli Stati Uniti fiorisce proprio in questo periodo. Tra gli altri nomi vi sono anche la "luna dell'erba germogliante", la "luna dell'uovo" e la "luna dei pesci". Questa luna è detta anche "luna di Pasqua", proprio perché la festa cristiana si celebra la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera, e quest'anno si celebra domenica 9 aprile. Però, anche se la luna piena di aprile è conosciuta come la "luna rosa", non aspettarti che sia particolarmente rosa!

Ecco altri nomi attribuiti alla luna piena di aprile in diverse culture:

Cinese : Luna di Peonia

: Celtico : Luna crescente

: Wiccano (wicca, un'antica religione): Luna dei semi

(wicca, un'antica religione): Cherokee : Luna fiorita

: Emisfero meridionale : Luna del raccolto, Luna del cacciatore

Quando sarà la prossima luna piena?

Il 5 maggio ed è chiamata "Luna dei fiori". Perché si chiama così? La risposta è facile da indovinare: per l'emisfero settentrionale, maggio è la stagione di fioritura per molti fiori. Deliziati dalla bellezza della natura in fiore, i nativi americani hanno dato questo nome alla luna piena di maggio. È anche chiamata "luna di sangue", poiché subirà un'eclissi lunare, che la farà sembrare rossa.